高股息族群 買盤進駐

聯準會降息2碼，引爆新一波資金行情。由於近期全球金融市場隨新冠肺炎疫情變化大幅波動，法人認為，在追求穩定報酬下，有基本面的高股息或高殖利率個股將成為資金挹注標的，今年每股純益可望逾3元且為高配息如光寶科等不妨留意。

法人指出，全球疫情尚未明朗，預料金融市場持續震盪，現在台股殖利率約4%，在全球降息趨勢中具優勢，加上上市櫃公司陸續公告股利政策，不少公告較高股息個股已見買盤進駐。

根據統計，法人預估今年具基本面基礎，EPS可逾3元，近三年股利配發率皆逾八成，且今年有望延續高股息配發率個股，計有聯詠、瑞昱、為升、耕興、全家、聚陽、義隆、廣達、台泥、創見、全新、台灣大等。

在已公告2019年股利政策公司中，法人預估今年EPS可超過3元且為高股息個股，則有信驊、聯亞、祥碩、光寶科、台積電、統一超、旭隼、中華電、葡萄王等。

相關個股有高配息題材加持，再乘市場反彈之勢，本周漲幅達1%~15%，現金股息殖利率雖因此走低，法人指出，只要股價修正，這些個股都是中長線買盤承接標的，適合存股。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，微利環境中，高股息股票已成投資人青睞標的，其不僅可帶來股息收益，也有機會挾此題材吸引資金搶進，推升股價。