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6月六天超級股東會 金管會將訂防疫指引

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

疫情蔓延，外界擔心上市櫃公司股東會成防疫破口，根據金管會資料，6月已有六天超級股東會被搶滿，雖然有95%以上的公司股東會人數不到200人，但金管會仍請集保公司訂定防疫指引，以利上市櫃公司遵循。

除此，受疫情影響，上市櫃公司財報若來不及公告，金管會也同意不會放在財務重點專區的紅色警示，揭露即可，以免影響公司股價。

立法院財政、內政及經濟等委員會今（5）日召開聯席會議，審查疫情及紓困振興特別預算案，立委費鴻泰質詢表示，如果財報簽不出來，無法跟股東說明股息如何發放，未能如期召開股東會怎麼辦？

金管會主委顧立雄表示，相信運用替代查核方案後，財報出不來的公司可降至最低，至於股東會依法仍須召開，但財報延遲可跟股東揭露。

顧立雄表示，上市櫃公司股東會須如期在6月底前召開，證交法沒有但書排除規定，未如期召開有罰則，所以金管會正研議因應疫情如何彈性處理。

證交法規第178條規定，上市櫃公司若未依規定在6月底前召開股東會，將處24萬元以上、480萬元以下罰鍰，並得命其限期改善。

此外，外界擔心上市櫃公司股東會人員聚集，成為防疫破口，顧立雄表示，根據統計，上市櫃公司有95%的股東會人數，都不會超過200人，只有十家左右超過200人。

金管會進一步提供最新資料，以108年股東會來看，十家超過200人的公司中，只有一家是1,000以上。

金管會證期局副局長張振山說，目前已有1,644家上市櫃公司登記股東會日期，6月來看，目前只有六個營業日（12 日、15日、16日、17日、18日及22日），登記召開股東會的家數滿上限100家，其中有二家是選在同一天。

因此，14個營業日尚無滿額，還有500多家的空間可供選擇。

張振山表示，對於股東會防疫問題，目前重點是鼓勵大家使用電子投票，至於到現場開會如何防疫，已請集保儘快訂定指引。以去年股東會情況，使用電子投票比率為52.5%，透過電子投票就可避免人員聚集。

股東會 金管會

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