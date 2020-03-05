老牌飯店亞都6日停牌 傳事業體將大調整

國內老牌飯店業者亞都 （5703）今（5）日公告將在明（6）日暫停交易，業界指出，由於受新冠肺炎疫情未減，持續衝擊飯店業營運，市場指出，亞都自2017年起已連虧兩年，去年前三季虧損擴大，料去年營運要轉盈也有難度，此時暫停交易應與調整營運體質有關。

亞都麗緻飯店連鎖集團目前旗下包括直營飯店與加盟兩大業務，直營飯店包括台北亞都麗緻、台中亞緻兩個據點，其他加盟據點則有陽明山中國麗緻、台南大億麗緻等，是透過轉投資麗緻管理顧問公司提供加盟管理服務。

據了解，亞都麗緻台北營運狀況穩定，旗下摘得米其林一星的中餐廳天香樓、法式高檔餐廳「巴黎廳1930 」才在近期陸續改裝搶攻市場。不過，旗下的台中亞緻酒店開業13年來營運狀況不佳，該據點至去年第3季，累虧已達3.5億元，換言之，每年平均虧2,700萬元。

由於台中亞都麗緻拖累、直營飯店也難有起色的狀況下，亞都已連虧兩年，2017、2018年每股分別淨損0.11元、0.81元。2019年合併營收8.21億元，與前年成績相仿，去年前三季稅後虧損0.54億元、每股淨損0.77元，比前年同期的虧損幅度擴大逾兩成。