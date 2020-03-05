優盛、上揚股票 3月6日起預收款券

櫃買中心指出，優盛（4121） 股票自3月6日起預收款券，並每五分鐘撮合一次；上揚股票6日起預收款券，並每十分鐘撮合一次。此外，亞都因有重大事項待公布，櫃買中心公告亞都公司上櫃有價證券6日起暫停交易。

優盛醫學因連續五個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自6日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣優盛有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

上揚科技因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自6日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每十分鐘撮合一次。

另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣上揚有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

此外，亞都麗緻大飯店因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月6日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。