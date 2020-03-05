台股再現三千金 信驊擠下矽力-KY登股后
台股今（5）日拉出連三紅，法人、大戶買盤回歸下，高價股普遍收紅，信驊（5274）強勢漲停創1,095元天價，擠下矽力-KY成為股后，這也是元月17日以來，再度出現「三千金」榮景。
雖然新冠肺炎疫情持續延燒，但拜美聯準會（Fed）降息、美國前副總統拜登在「超級星期二」初選勝出等利多，激勵多頭展開大反攻，美股再度強漲千點，台股今日同步走揚，收漲122點，克服10日線、半年線壓力。
信驊法說大釋利多，並上修全年展望，加上又有外資調升目標價到1,150元，推升股價早盤強鎖漲停，攻上1,095元歷史新高，收盤時再度見到大立光、信驊、矽力-KY等三檔千金股。
前十大高價股中，包括信驊、矽力-KY、祥碩、緯穎、譜瑞-KY、鈊象等漲幅都超過3.8%，顯示在籌碼經過充分換手後，在法人、大戶積極回補持股下，這波軋空氣勢可能不弱。
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