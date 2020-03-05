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受惠轉單效應 勝一2月營收逆勢年增33.9%

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

新冠肺炎疫情延燒，國內第二大工業溶劑廠勝一化工（1773）逆勢受惠轉單效應，今（5）日公告2月營收6.86億元，比去年同期大幅成長33.9%，也較1月增加14.9%；累積勝一今年前二個月營收12.84億元，年增率15.5%。

勝一為國內第二大工業溶劑廠，僅次於長興。相較於最近因為新冠肺炎，多數石化族群營運苦哈哈，勝一反而因為疫情造成中國大陸許多同業延後復工，公司接到不少轉單，推升2月營收逆勢衝高。

由於大陸廠商復工緩慢，法人看好勝一3月營收有望繼續維持高檔，整體第1季營收年增達雙位數。不過隨著大陸廠商逐漸恢復生產，法人認為第2季起市場將逐漸回歸正常，勝一營運也將回到原本軌道，

勝一為國內化工族群模範生之一，主要生產各式工業級溶劑與電子級溶劑，產品大約六成內銷、四成外銷，歷年來獲利穩健。

勝一上周已公布去年財報成績單，去年營收75.08億元，比前年減少6.5%；但毛利率從前年的24.87%拉升到去年的26.71%，增加1.84個百分點；全年稅後純益8.84億元，只比前年略低4.9%，換算每股稅後純益5.9元，已經是連續第四年賺進超過半個股本。

營收

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