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QE力量推升美股強彈千點 謝金河：資金行情會慢慢發酵

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
財信傳媒董事長謝金河。記者林宸誼╱攝影
財信傳媒董事長謝金河。記者林宸誼╱攝影

新冠肺炎疫情擴散，造成全球投資人恐慌，美國聯準會(Fed)降息兩碼，美股兩天出現先下跌後強彈的表現，財信傳媒董事長謝金河認為，周三美股大漲1173.49點，其實是QE的力量逐漸發酵；他強調，美股多頭格局沒有壞掉，美債殖利率大幅下跌，如果恐慌指數(VIX)到49.45之後折返，全球股市的警報會逐漸解除，資本市場的資金行情會慢慢發酵。

謝金河今（5）日以「QE與Covid-19的戰爭」為題發文表示，武漢肺炎疫情擴散至全世界七十幾個國家，美國國防部也警告未來一個月內會爆發大流感，疫情的衝擊尚未見曙光，對全球投資人來說，有如在踩不到底的大海中游泳，內心恐懼，更加惶恐。

謝金河指出，美國宣布降息兩碼，但美股居然暴跌785點，有廣播節目主持人說台股完了！沒想到，昨天台股上漲64點；今天清晨起來，美股大漲1,173.49點，媒體說是拜登在民主黨初選的超級星期二勝出，其實是QE的力量逐漸發酵。

謝金河強調，這次疫情席捲全球，這是今年必須面對的宿命，但今年全世界還有一件大事，就是美國總統大選，手握世界方向盤的川普總統如何創造優勢，讓自己在大選中勝出？如何讓美股維持牛市，這是川普一定會做的事。尤其是，川普看到這次武漢肺炎蔓延全中國，中國是疫情最核心，但靠著放錢，國家隊的力量，深滬股市只有一天重挫，後來又持續上漲，特別是深圳股市又創新高，這個範本川普不可能沒有感覺。

謝金河說，上周已預感川普一定會催促聯準會降息，果然2日FED宣布降息兩碼，當天美國股市下跌785點，大家心中都感到不妙，認為美國降息居然擋不住跌勢，美國完了！其實星期一，美國道瓊工業指數大漲1,293.96點，正是預期降息的漲勢，次日聯準會降息，股市利多出盡，形成大漲後的修正，周三美股又大漲1,173.45點。

謝金河表示，資金行情會創造巨大的波動，當前疫情的不確定性會撞擊基本面，市場人心惶惶，散戶爭相逃竄，但美國10年債殖利率殺到0.903%的新低，30年債殖利率剩下1.576%的時候，資金仍然會找到出路；上周道瓊工業指數大跌3,583點，從29,568跌到24,681，下跌超過16%，市場恐慌形同世界末日，但美股並沒有跌破年線，道瓊工業指數小破年缐又站上來，也就是說多頭格局沒有壞掉。

他強調，美債殖利率大幅下跌，如果恐慌指數(VIX)到49.45之後折返，全球股市的警報會逐漸解除，資本市場的資金行情會慢慢發酵。台積電ADR周三大漲超過4%，為什麼台積電(2330)穩如泰山？因為相對1%的10年債殖利率，台積電超過3%的回報，對手上有百億，千億的壽險大戶是求也求不來的千載難逢大機會。

謝金河指出，台股生態改變，法人比重一直升高，上下其手，又沖又洗的散戶漸退場，台股不再衝量，願意長期投資，重視殖利率的長缐投資者增加，使得優秀企業的股價愈來愈搶手，於是經營者無為，股價跌得四腳朝天的到處都是，但力爭上游的公司也愈來愈多，這一波台股拉回，百元以上高價股反而愈來愈多，這是競爭集中化的贏家時代？未來也是疫情擴散與資金相抗的時代！

美股 疫情

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