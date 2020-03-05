投信買超創1月10日來新高 買這些股票
台股今（5）日收復半年線，據證交所公布資料，三大法人今天都站在買方，其中，外資法人買超9.65億元，投信法人買超14.61億元，自營商買超7.72億元，其中，以投信動作最受注目，買超金額創今年1月10日以來新高。
法人認為，在美國聯準會率先降息2碼後，後續各國將陸續跟進；而事實上，今年以來亞洲央行維持寬鬆基調，加上歐美仍維持低利環境，市場資金回水充沛，有利股市表現，今年金融市場震盪，只要降息循環啟動，將形成一股風潮，降息往往能讓市場有更多資金活水，激勵股市表現，有利台灣等新興亞洲股市，相關機構法人嗅到市場風向，肯定改變操作策略。
從美股昨天率先大漲後，今天亞股普遍轉強，除印尼股市外，一片紅咚咚，台股集中市場加權指數開高走高，終場大漲122.47點，收在11,514.82點，漲幅1.08%；上証指數更是刷新農曆年後開紅盤以來新高。
統計截至4日，投信過去五日買超前五名個股依序是金像電、正隆、榮成、南電、旺宏。以買超第一名金像電為例，過去五個交易日大買1.8萬餘張，帶動金像電股價出現V型反轉，今天續拉紅K，上漲4.23%，收在18.5元，明天將挑戰前波高點18.65元。
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