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大立光2月營收36.7億元 月減10.6% 、年增44.7%

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導
大立光執行長林恩平。聯合報系資料照
大立光執行長林恩平。聯合報系資料照

大立光（308）今（5）日公布2月營收為36.7億元，月減10.64%、年增44.72%，單月營收表現為去年3月以來新低水準。

大立光鏡頭產能集中台灣，先前市場擔憂公司產能，恐將無法滿足國際手機品牌業者湧入的大量多鏡頭訂單，目前中國新冠肺炎使得智慧型手機需求下滑，反而使得大立光更在淡季時彈性調整產線，未來更能專注生產高毛利的旗艦手機鏡頭訂單。

大立光主要競爭對手舜宇光學，位於中國的多數生產基地，在政府封城之後復工進度緩慢，看好舜宇光學的部份客戶訂單，將考量營運風險之故，可能有部分轉單給大立光的可能。

2月公司營收僅維持淡季的低標水準，且符合前次法說會預告，預估本季營收仍將有130億元的表現，由於產能大部份集中台灣，可說完全不受多數中國城市封閉所影響。全球目前的前五大手機廠商，蘋果、華為、VIVO和OPPO等手機品牌廠商供應鏈多以鄭州為生產基地，所幸韓廠三星手機受到的影響較小，部分產線將更能專心生產三星發表新款的高毛利手機鏡頭。

法人認為高階5G智能手機將配備更高畫素的多鏡頭相機、3D感測鏡頭模組（ToF飛時測距技術或結構光），擁有7P以上（8P）技術領先優勢的大立光仍將一枝獨秀。

手機鏡頭 大立光

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