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耕興大陸復工率提升 看好美國檢測需求

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

耕興（6146）今（5）日提到，2月中國大陸復工率已超過60%，接下來會隨員工陸續歸位，整体復工率會逐步和明顯提升。另外看好美國檢測需求。

耕興也指出，2018年完成美國FCC法規檢測的產能設備，19年起開始提供美國客户FCC的檢測服務，19年7月開始做第二期擴建，增建用於歐洲CE法規要求的產能設備，且在今年2月開始對外服務，目前因美國FCC需求很暢旺，已規劃第三期的FCC產能設備因应美國客户的需求，看起來美國的狀況不錯。

展望第2季，耕興提到，各國政府與電信營運商加速5G網路布建步伐，5G應火用的產品款式將會持續增加、運用範疇變廣，對耕興的測試驗證服務需求量也將逐步提升。尤其是5G手機的產業發展的大環境不變。

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