簡伯儀：美股大漲、新台幣升破30 有利台股持續反彈

台股今（5）日受到美國降息激勵美股大漲，大盤延續反彈走勢，指數在新台幣升值、外資回補效應帶動下，高價股祥碩與信驊聯袂攻上漲停，帶動高價股、IC設計、伺服器等中小型強攻，終場加權指數上漲122點，收11,514點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股日K線連續三連紅，且今日K線是跳空開高的紅K棒，代表反彈氣勢強，技術指標中KD指標黃金交叉，KD開口持續擴大，RSI指標也站回50多方區，指標上也是偏向強勢；資金面上，各國央行近期紛紛降息，新台幣也升破30元大關，有利資金行情，熱錢有機會持續轉布局股市，對於受到疫情影響的股市有機會出現跌深反彈。

另外，5日線也止跌翻揚，短期均線也偏向正向，加上目前市場投機氣氛濃，收盤漲停檔數家數持續擴增至28檔，其中，櫃買占18檔，整體漲幅也比大盤強，因此，反彈格局有望持續。

不過，台股近期連續三天維持量縮反彈格局，量能不足5日、10日均量，整體量價結構不佳，加上目前正值公司公布2月營收，由於受到中國疫情影響，營收多數公司預期表現不佳，加上月均線目前呈現下彎，因此，明日指數若無法帶量突破月均線，短線反彈氣勢將受阻。