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國巨高雄廠規劃產能全開 招1,500名作業員及百名工程師

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

被動元件大廠國巨（2327）表示，由於市場需求回升，因新型冠狀病毒疫情影響中國廠區產能，致使農曆年後的供需更加吃緊，公司除全力調整產線因應外，並規劃將高雄廠區產能全開，以滿足客戶緊急需求，目前積極對外招募作業員1,500 名及工程師 100 名。

此外，許多產業因受全球疫情擴大而影響營運，國巨公司主動與高雄市政府勞工及招商單位合作，密集參加徵才場次，期能擴大求才管道，增加當地就業機會，並竭誠歡迎各方人士踴躍加入公司生產行列。

受惠5G手機的MLCC用量明顯提升，外資研判被動元件報價可望逐季調高，目前國巨稼動率已經陸續回升，力拚第2季拉高至七成之後，全年的營運將重回成長軌道。

3月國巨與高雄市政府勞工及招商單位合作徵才場次分別為：3月12日 大社區中山堂、3月21日 楠梓區油廠國小、3月25日 大發工業區。

國巨 疫情 徵才

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