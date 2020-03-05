亞系外資調高信驊目標價至1,150元 股價飆上掛牌新高

伺服器管理晶片廠信驊（5274）上調今年營收成長幅度，亞系外資看好信驊受惠於資料中心及伺服器需求復甦，加上新冠肺炎疫情帶動遠端辦公需求快速成長，決定將評等由原的中立調高到買進，目標價由831元調高至1,150元；信驊今（5）日股價開高走高衝上漲停1,095元，創掛牌以來新高。

信驊去年第4季稅後純益2.32億元，每股純益6.82元，單季毛利率62.5%；累計去年合併營收24.84億元，稅後純益8.31億元，每股純益24.39元，全年毛利率63.2%；今年2月營收2.43億元，月增4.83%，年增50.93%，創同期新高，累計前二個月營收4.75億元，年增28.48%；預估今年第1季營運約和去年第4季持平，第2季營收季增兩位數，全年成長由10%調高至15%。

亞系外資表示，信驊今年在資料中心、伺服器需求復甦，加上疫情帶動遠端辦公趨勢成長，因此調高全年營收預估至15%，由於數據中心客戶占信驊BMC（伺服器遠端管理晶片）出貨約76%，預估伺服器BMC業務今年將年成長15~20%；另外，交換機和存儲BMC晶片、邊緣計算伺服器等，可能是2021年出貨成長動能。

亞系外資預估，在美國、中國大陸數據中心客戶大量需求帶動下，信驊第2季營收可望季增兩位數，優於原先的預期，加上長期看好伺服器復甦能力增強，決定調高評等及目標價。

信驊早盤以1,060元開高，重返千元之上，盤中一路攻上漲停1,095元鎖死，創下掛牌以來新高。