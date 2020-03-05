趕工iPhone SE 2 和碩昆山廠Q2產能將翻倍

iPhone 代工廠全力衝刺復工率，據悉，和碩昆山廠（世碩）目前人力已達1.4萬人，隨著iPhone SE2 推出在即，和碩昆山廠目標到4月人力增至4.3萬~4.8萬人，第2季月產能將較首季增加一倍。

和碩主要生產iPhone據點位於華東地區，其中以上海昌碩及昆山世碩兩大廠區為主。據了解，昆山廠目前正常上班員工達1.4萬人，受限外省市回廠上工需隔離規定天數規定，還有約6,000名員工在集宿區隔離觀察。

和碩昆山廠復工復產正在加速，在昆山市政府交通協助下，返廠復工人數每日都在增加；昆山廠預計3月將招聘員工2.5~2.8萬人，4月員工將增長至4.3萬~4.8萬人。

在此之前，由於春節之後代工廠普遍有離職潮，加上今年碰上新冠肺炎疫情，導致各廠鬧人力荒，因此世碩大手筆砸下每人留任獎金人民幣4,500元，遠高於往年獎金水準。

世碩總管理處副總潘聰明指出，雖然第1季受疫情影響較大，但是從4月開始有望加速恢復產能，預計到第2季度，月產出將較第1季翻倍，到年底依然有望實現全年產出正成長。

據了解，由於iPhone SE2 推出在即，身為主要代工廠之一的和碩，昆山廠肩負主要生產重任。為了配合蘋果新機在第2季上市，因此昆山廠目標儘速回復歷年正常季節性人力水準，加速工廠稼動率提升。

對此，和碩不評論單一產品及客戶。對於單一工廠稼動率及復工率，和碩發言體系未提供細節，和碩將在3月下旬舉行線上法說會，預期屆時將說明中國廠區復工概況。

另一iPhone代工大廠鴻海日前才舉行法說會，公布中國廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%。依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

值得一提的是，儘管鴻海、和碩兩大代工廠加速復工，以利iPhone SE2 準時出貨，惟市場仍憂心在中國人力不足、缺料及交通運輸不順下，屆時新機產量將無法達到蘋果要求，進而造成新機推出時間延後。