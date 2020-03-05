新客戶給力鈺齊-KY股價強彈 豐泰買盤也挺

製鞋股雖亦受新冠肺炎衝擊供應鏈影響，但今（5）日買盤出現升溫。鈺齊-KY（9802）股價大漲，盤中觸及漲停價位112.5元，市場看好，鈺齊-KY新增全球第一大Outdoor 品牌Merrell 為客戶，已於2020春夏鞋款開始出貨，今年貢獻可期。另，豐泰股價也反彈，盤中來到176.5元，漲幅2.6%。

鈺齊-KY表示，即便新冠肺炎疫情影響中國大陸開工日程，但依據訂單式生產契約特性及過往運作模式經驗，各品牌2020年春夏鞋款量產訂單，並不會被片面改變，公司會全盤務實考量各種短中長期因素，進而彈性調整生產排程及出貨交期。

目前看來，中國廠區2月產銷將受直接影響，不過，在越南及柬埔寨等各廠區的全力運作調配之下，預期2020年春夏鞋款仍將較2019年大幅成長，只是原來第1季度的生產排程計劃也必須務實彈性調整。

法人認為，鞋業銷售目前在美國市場仍穩健，即便新冠肺炎對中國實體零售產生衝擊，已有不少品牌商陸續對中國銷售發出預警，但最壞情況預期在2月中，品牌商仍是可藉由電商補強，加上東京奧運尚未決定取消，即便停辦，因市場庫存偏低，疫情結束後民眾消費力仍會回升。

整體看來，鞋業業績可望在2月落底，新冠疫情將考驗代工廠的管理及產區調配能力，隨著工廠陸續復工，對營運面的衝擊持續舒緩。