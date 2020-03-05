信驊法說會外資買單 股價亮燈漲停

遠端伺服器控制晶片信驊（5274）法說會後，外資看好疫情帶起雲端與資料中心伺服器需求及360度影像處理晶片需求可望在下半年啟動，調高目標價至1,250元，激勵今（5）日股價跳空開出、亮燈漲停。法人預估第2季受惠於遞延出貨的訂單，單季營收季增長將有雙位數表現。

信驊法說會對於今年營運展望樂觀，認為新冠肺炎疫情有利於企業對雲端、資料中心需求提升，可望從原先雙位數成長向上修正，外資指出，去年第4季因產品組合不令人滿意導致毛利率下降，但今年第1季營收有機會優於預估表現。

信驊在中國白牌伺服器出貨量約在20%，原先預期受新冠肺炎影響，供應鏈出貨受限，但因為去年美中貿易戰，多數客戶已經將伺服器組裝基地遷移至大陸以外地區，因此，實際復工率優於其他ODM廠，而信驊在大陸市場銷售仍具有一定領導地位與市占率，將優先受惠於疫情過後強勁復甦力道商機。

而正在推展中360度影像處理晶片，2020年MWC（世界行動通訊大會）因疫情取消，對於信驊推廣有一定影響，但先前CES展期間，潛在客戶反應積極良好，有機會在下半年開始放量，且因疫情帶動企業遠端視訊會議應用可望增加，有利於該產品推廣。