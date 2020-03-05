遭華為砍單影響有限 台積電目標價美系外資上看368元

華為傳出砍單5G智慧手機，美系外資認為，包括聯發科及華為供應鏈其他廠商也可能砍單來推估，約影響台積電（2330）第2季營收5%，但美系外資並未調整先前對台積電第2季營收將季減3.9%的預測，且看好台積電中長期成長趨勢，重申加碼評等，目標價維持上看368元。

美系外資表示，華為在新冠肺炎疫情及無法使用Google行動服務的雙重影響下，開始修正智慧手機庫存，今年初主要砍單4G智慧手機，這次則是調降5G智慧手機；美系外資認為，華為砍單對台積電影響有限，加上基地台及網通設備持續增加，還有醫療應用晶片、遊戲顯示晶片及蘋果訂單需求持續暢旺，看好台積電中長期成長趨勢。

美系外資指出，以華為智慧手機通路庫存約4,000~5,000萬支推算，華為砍單將影響台積電單季約2萬片晶圓，相當今年第2季台積電7奈米產能的20%；考量聯發科5G系統單晶片、還有華為供應鏈的其他廠商也可能連帶砍單，預估整體將影響台積電第2季營收約5%。

美系外資強調，先前預估台積電第2季營收將季減3.9%，目前並未調整先前的預測，重申台積電加碼評等，目標價維持368元。

台積電ADR周三上漲4.01%，收在57.08美元，台積電今日以325元開高，上漲4.5元，一度拉升至326元，站上月線，以盤中高點計算，股價連漲三日，市值激增3,889億元，盤中漲幅1.09%。