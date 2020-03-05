美、台股頭部震盪 防彈性疲乏

美股三大指數期貨的技術面，自從2月下旬走勢重挫跌破年線之後，已確認美股進行頭部震盪行情，過程中漲跌皆非常劇烈，目前是跌深之後的強彈行情。兆豐期貨分析師謝侑呈表示，台股原本上揚的季線逐漸走平，目前也進行頭部震盪的行情。

謝侑呈表示，籌碼面來看，外資、自營商、大額交易人合併來看的留倉部位已逐步縮小部位，目前尚未明朗，若之後發現外資與大額交易人的期權留倉部位轉為偏空的話，則要先觀察美股是否反彈結束，留意台股之後，可能出現主跌段行情。今天晚上，美國將公布上周初請失業金人數、工廠訂單、耐久財訂單等數據。

美國民主黨總統初選的「超級星期二」，美國前副總統拜登（Joe Biden）)逆轉對手桑德斯，強勢席捲南方各州，由於拜登呼籲擴大平價醫療法案，而不是像桑德斯提議取消私人保險，轉向支持全民聯邦健保方案，醫療類股絕地大反彈。

美國2月ADP新增就業（萬人）報18.3，預估17.0，前值29.1；2月非製造業採購經理人指數（PMI），該指數超乎市場預期的上升達57.3，呈現連續三個月增加趨勢數據，也緩解新冠肺炎疫情的擔憂，相關防疫資金消息也陸續出台，美國國會4日批准83億美元的緊急資金，國際貨幣基金組織（IMF）宣布500億美元計畫，以因應疫情爆發。

油價部分，原油期貨價格收低，OPEC與OPEC+在維也納討論擴大減產程度，以緩解疫情對經濟的負面衝擊，但似乎難以達成共識。黃金期貨昨日因全球股市大漲，削弱黃金的避險吸引力，然而因美國聯準會前一日緊急降息2碼，美國公債殖利率仍承受壓力，縮限黃金的跌幅，黃金仍在1,600美元之上，維持偏多整理行情。

昨日盤後盤選擇權3月W2周選買權最大成交量序列為11,550，成交12,198 口，賣權最大成交量序列為11,350，成交7,954口； 3月買權最大成交量序列為11,500，成交43,17口，賣權最大成交量序列為11,000，成交3,551口。盤後盤期貨總交易量138,166口（含大小台以及所有合約）、盤後盤選擇權總交易量179,476口（含所有合約），合計317,642口。