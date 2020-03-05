勤凱連三個月營收創高 法人看好Q1營運
導電漿廠勤凱（4760）公布2月營收呈現雙成長，主要是受到下游的被動元件市場需求增溫所帶動，且2月營收已是該公司單月營收連續第3個月創歷史新高，營運表現相當強勁，市場法人看好，該公司今年第1季營收及獲利均可望創下歷史新高表現。
勤凱2月營收持續攀高，單月營收達8,270萬元，較上月小幅增加2.55%，但較去年同期大幅成長63.83%，這已是該公司單月營收連續第3個月創歷史新高紀錄，勤凱看好今年營運可望成長，勤凱累計今年前二個月營收為1.63億元，也較去年同期大幅成長60.95%。
勤凱表示，被動元件市況回穩，客戶積極回補庫存，導電漿拉貨力道強勁，是2月業績得以再創歷史新高的主要動力。
對於後市營運，勤凱表示，因應5G、車用電子需求看成長的趨勢，產業成長力道逐漸轉強，預期今年被動元件導電漿出貨將優於往年，且該公司去年推出的新產品太陽能背銀導電漿，去年僅有極小量出貨，基期較低，但今年出貨也可望有明顯的增長，再加上5G基地台介質濾波器導電漿通過認證後，可望出貨，樂觀看待全年營運成長。
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