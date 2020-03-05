勤凱連三個月營收創高 法人看好Q1營運

新冠肺炎疫情不斷蔓延擴大，先從中國傳遍各省，接著再從中國傳遍到全世界，到目前為止，全球有七四個國家遭受到新冠肺炎的襲擊，看著確診病例及死亡人數不停上升，就像股票行情不斷跳動、不停地創新高一般，當然疫情也重創全球資本市場。

2020-03-05 12:36