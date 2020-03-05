外資轉買 台積電3天市值增3,889億元

台積電（2330）先前遭外資連續賣超12個交易日，合計賣超20萬1,822張，昨日則是轉為買超10,137張，不過近期在官股進場檢便宜之下，台積電本周股價不畏外資賣超壓力，已連續上漲3天，以今（5）日一度拉升至326元計算，3天來市值激增3,889億元。

台積電ADR周三上漲4.01%，收在57.08美元，台積電今日以325元開高，一度拉升至326元，站上月線，盤中漲幅1.24%，連續三日上漲，成為台股大盤指數上攻重要指標。

台積電1月合併營收1,036.83億元，月增0.4%，年增32.8%，連續6個月營收超過千億元；台積電預估今年第1季業績展望，合併營收預計介於102 ~103 億美元之間，換算成新台幣為3,049.8~3,079.7億元，季減2.97~3.91%。

若以新台幣29.9 元兌1 美元匯率假設，台積電第1季毛利率預計介於48.5~50.5%之間；營業利益率預計介於37.5~39.5%之間。

受到新冠肺炎疫情的影響，台廠在中國大陸設有生產基地的公司因復工進度關係，恐將影響第1季的營運，加上疫情衝轉需求，也對相關公司營運造成威脅，不過，法人普遍認為，台積電所受的影響應不大。