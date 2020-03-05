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台股1月定時定額成交金額創新高 吸引業者搶進

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

根據證交所最新數據顯示，今年1月台股定時定額成交金額8.11億元，創下新高，國泰證指出，這波萬點行情創史上最長紀錄，每月台股定期定額成交金額持續走高，市占率同步攀升，目前已達二成，在開辦的12家證券業者間名列前茅；鎖定投資人長期投資需求，新增34檔台股定期定額投資標的，合計達93檔，包含79檔台股及14檔涵蓋美中台ETF。

國泰證表示，隨著全球央行持續進行寬鬆貨幣政策，台股資金行情匯聚人氣，這波萬點行情列車創下史上最長紀錄，推升去年台股定期定額成交規模正式突破60億元大關，今年1月台股定期定額成交金額創下該業務推出以來的新高紀錄。

國泰證認為，儘管新冠肺炎疫情衝擊股市行情，但長期投資需求仍然看俏，為協助投資人多角化參與海內外市場，新增34檔台股定期定額投資標的，主要為MSCI成份股，加上原本大型藍籌股標的，提供兼具穩健與成長的多元投資平台。

國泰證表示，在定期定額業務上，秉持提供客戶「簡單、快速、便利」的數位服務，滿足客戶在投資旅程中急需被解決的痛點，已開發出一群「有投資理財需求、卻沒有時間」的客群，在數位券商版圖占有一席之地。

國泰證說，為提供客戶更加齊全的投資標的，新增的32檔MSCI成份股及2檔海外ETF，新增標的涵蓋5G升級概念股、谷底回升的面板產業與中長期受惠台商回流的相關族群等，預期將能滿足更多投資面向。

台股 國泰

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