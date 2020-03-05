宇瞻股價急攻漲停 帶動模組廠漲勢

記憶體模組廠宇瞻（8271）4日召開法人說明會，會中總經理張家騉表示，新冠肺炎疫情今年以來持續擴散，確實對記憶體產業的需求端產生影響，不過，在供給面仍維持較緊的情況下，他預期第2季記憶體價格仍將如先前預期上漲，下半年市場供需可能呈現供不應求，宇瞻對產業後市樂觀，今（5）日開盤後股價急拉至漲停，並帶動記憶體模組廠個股漲勢。

由於宇瞻看好第2季記憶體價格仍將維持上漲，同時，預期下半年產業供需將重新呈現供不應求，對該公司今年營運及產業後市均持樂觀看法，今日開盤後，宇瞻股價急拉至漲停價，股價來到46.65元，寫下本波段新高，同時也帶動記憶體模組廠股價走勢，其中，廣穎上漲逾6%、威剛上漲逾5%，另外，十銓、宜鼎及品安等股也都是上漲表現。

宇瞻總經理張家騉認為，未來隨著大陸廠復工情況持續提升，現貨市場漲勢較大，第2季的合約價預測第2季仍是會漲的，預期NAND Flash第2季漲勢可能大於DRAM的漲幅。

進入下半年之後，在市況回穩及產業旺季帶動，記憶體仍將在下半年呈現供不應求。