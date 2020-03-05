美股強彈千點 台股早盤漲逾百點站回半年線

美股強彈千點，帶動台股今（5）日強勢跳空上漲，加權指數開盤便站上整數關卡，以11,454.65點上漲62.3點開出後，在權值股的推升下，漲幅擴大至逾百點，站回10日均線及半年線，而多空交戰於11,500點大關。

美股開高走高，受惠民主黨溫和派候選人拜登於超級星期二勝出，且ISM非製造業與ADP就業人數等數據，均優於市場預期，因而提振市場投資信心，帶動美股全線走升。

終場美股四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲1,173點，或4.52%，收在27,090 點；標普500指數上漲126.7點，或4.22%，收復3,100點在3,130.12點；那斯達克指數上漲333.99點，或3.84%，站回9,000點大關收在9,018.08點；費半指數上漲84.30點，或4.94%，收在1,789.56點。

台股在籌碼面部分，三大法人合計買超28.38億元。其中外資買超62.77億元，投信買超1.26億元，自營商賣超35.66億元。資券變化方面，融資增0.18億元，融資餘額為1,361.36億元，融劵增1.87萬張，融券餘額為88.05萬張。外資台指期部位，多單加碼4,649口，淨多單部位26,997口。

投顧法人表示，近期美股急漲急跌，大幅震盪，即使Fed緊急降息依然無法化解全球對疫情的恐慌情緒。考量疫情全球擴散，市場不確定性風險仍在，全球景氣與企業獲利也將下修，且全球主要股市跌破年線，台股技術面面臨修正壓力，上檔壓力重重，持續弱勢震盪，建議保守操作。