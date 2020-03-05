快訊

日本「衛生紙之亂」 老掉牙難撲滅的防疫謠言

王子復仇後…星宇3航線慘剩1條 K董怎過這疫關

美股強彈千點 台股早盤漲逾百點站回半年線

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
本報系資料庫
本報系資料庫

美股強彈千點，帶動台股今（5）日強勢跳空上漲，加權指數開盤便站上整數關卡，以11,454.65點上漲62.3點開出後，在權值股的推升下，漲幅擴大至逾百點，站回10日均線及半年線，而多空交戰於11,500點大關。

美股開高走高，受惠民主黨溫和派候選人拜登於超級星期二勝出，且ISM非製造業與ADP就業人數等數據，均優於市場預期，因而提振市場投資信心，帶動美股全線走升。

終場美股四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲1,173點，或4.52%，收在27,090 點；標普500指數上漲126.7點，或4.22%，收復3,100點在3,130.12點；那斯達克指數上漲333.99點，或3.84%，站回9,000點大關收在9,018.08點；費半指數上漲84.30點，或4.94%，收在1,789.56點。

台股在籌碼面部分，三大法人合計買超28.38億元。其中外資買超62.77億元，投信買超1.26億元，自營商賣超35.66億元。資券變化方面，融資增0.18億元，融資餘額為1,361.36億元，融劵增1.87萬張，融券餘額為88.05萬張。外資台指期部位，多單加碼4,649口，淨多單部位26,997口。

投顧法人表示，近期美股急漲急跌，大幅震盪，即使Fed緊急降息依然無法化解全球對疫情的恐慌情緒。考量疫情全球擴散，市場不確定性風險仍在，全球景氣與企業獲利也將下修，且全球主要股市跌破年線，台股技術面面臨修正壓力，上檔壓力重重，持續弱勢震盪，建議保守操作。

美股 台股

延伸閱讀

美股道瓊飆漲1,173點 拜登選情升溫抵銷疫情疑慮

拜登初選表現優異 美股道瓊指數狂漲1173點

彭博退出美民主黨初選 挺拜登與川普一較高下

關鍵之役後 民主黨雙雄爭霸明朗

相關新聞

央行趕錢入股 外資轉買

中央銀行「趕資入股」策略奏效，外資昨（4）日終結連八賣，轉為買超台股62億元，配合投信、壽險資金、中實戶等內資穩盤，盤面由台積電、鴻海領漲抗跌，日線拉出連二紅、收復5日線，高低點震盪近百點。

記憶體、面板、LED股 強勢

受惠外資買盤回籠，台股昨（4）日拉出連二紅，並克服5日線反壓，記憶體、面板、發光二極體（LED）等三大族群，挾股價低基期、報價上漲等雙重題材攜手走高，扮演多方領彈指標。

十檔贏家 市值逆勢增

受到新冠肺炎利空衝擊，台股鼠年紅盤行情不如預期，日前一度下探年線支撐，但仍有台勝科（3532）等十檔個股，挾基本面、籌碼面等優勢，市值逆勢增加逾30億元，堪稱本波最大贏家。

台股利多 融券回補大潮來了

台股融券回補邁入高潮，台積電、大立光、南亞科、元大金、台灣高鐵、聯電等重量級大廠，清明節前將領銜上演「回補大戲」，數百家上市櫃企業、7.5萬多張融券，總計逾55億元的回補買盤將齊步進場、護持多頭。

逐筆交易 開收盤時段將不適用

逐筆交易新制將於23日上路，由於開、收盤時段維持集合競價方式，臺灣證券交易所提醒投資人，該時段仍比照現行以「限價ROD」委託，市價、IOC、FOK等新種委託將不適用。

環球晶、緯穎、世界 拚納台灣50指數

新冠肺炎衝擊，台股最具指標性的ETF元大台灣50（0050）價跌量增，最新規模突破700億元，市場關注度提高；台灣50指數也將在近期公布近一季成分股調整，其中高價股環球晶、緯穎和台積電概念股世界，市值明顯提升，挑戰納入指數。

一籃子股票ETF 聚焦

台股持續高檔運行，這時存股會不會接到最後一棒？證券商認為，定期定額投資心法是長期投資，如能挑選長期趨勢向上標的或一籃子股票形式的ETF，就能降低風險，提高勝率。

油價看漲 塑化股振奮

台股昨（4）日續沿半年線震盪，盤面類股輪動，其中台塑化（6505）、南亞等塑化股在OPEC+有望擴大減產推升油價下，吸引買盤卡位，股價表現活躍。

存股夯 定期定額買股熱

受惠近一年退休存股議題風氣盛行，統計至元月止，證券商承作定期定額買股的累計投資金額已達115億元，單月總扣款金額攀高至8.1億元，排名前三大業者均有約2億元規模。

就市論勢／宅經濟概念 短線焦點

新冠肺炎疫情已對全球金融市場帶來莫大恐慌，VIX波動率指數短短幾天便從17飆升至40，歐美股市則是把去年第…

台股收在今日最高點 三大法人由賣轉買超28.80億元

台股今（4）日開高震盪走高，終場加權指數收在今日最高點，上漲64.63點、以11,392.35點作收。統計三大法人今日合...

美系外資點名買進台積電等9檔 下修台股指數至12,000點

受到新冠肺炎疫情的衝擊，美系外資預估恐將衝擊科技股獲利及台灣基本面表現，下修台股指數目標至12,000點，預估台股獲利下...

熱門新聞

0050將調整成分股 這三檔納入機會大

美系外資點名買進台積電等9檔 下修台股指數至12,000點

台股利多 融券回補大潮來了

額溫槍供不應求 晶片廠股價齊揚

央行趕錢入股 外資轉買

十檔贏家 市值逆勢增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。