ETF存股夯 享月配息的方法不可不知

財經作家游庭皓表示，ETF存股話題越夯，存股族對存股標的的要求就越多，近年退休存股族除了追求高配息ETF，想獲得穩定現金流，也開始關注分散風險和配息頻率，整體資產配置多元化。

有些人除了存股也存債，避免將資產過度集中股市；有些人買入多檔產品，錯開配息時間，以達到月月領息效果。

以資產配置角度來看，退休族追求穩定現金流和低風險，所以，在擇股上，穩定配息是首要目標，以元大高股息ETF（0056）為例，因鎖定在預測未來一年殖利率最高的30家公司，配息較多，股價相對穩定，是許多退休存股族的首選。

當然，為了降低全球市場系統性風險，買入債券ETF對存股族也是退休避險必備，債券長期報酬沒有股票高，但具價格波動低與穩定配息兩大特色，當景氣趨緩、股市表現不如預期時，資金通常會轉往債市，這讓退休族在未來遭遇股市崩盤時，能夠成功守住手上的資產。