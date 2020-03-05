台股利多 融券回補大潮來了

台股融券回補邁入高潮，台積電、大立光、南亞科、元大金、台灣高鐵、聯電等重量級大廠，清明節前將領銜上演「回補大戲」，數百家上市櫃企業、7.5萬多張融券，總計逾55億元的回補買盤將齊步進場、護持多頭。

在新冠疫情干擾下，台股近期多空震盪，昨（4）日開高走低再拉高，日線連二紅，收復5日線後，下一步將再攻11,400點大關。法人認為，在國際股市動盪下，台股盤勢恐將震盪加劇，惟融券回補買盤，也將成為下檔支撐。

台新投顧副總經理黃文清表示，「融券回補」是指上市櫃公司在每年召開一次股東會之前，融券即空單要強制回補，否則就算違約交易。主因為公司在股東會前，要造當年度的「股東名冊」，必須確認股票的擁有人是誰，以便舉行股東會或配發股息股利。

根據法令規定，股東會的前兩個月，融券須強制回補，以時程推算，目前已公布股東會召開日期的上市櫃公司中，計有上百檔個股，須在清明節前全數回補融券。

其中，市值在1,000億元以上的大型企業，包括台積電、中華電、大立光、南亞科、元大金、台灣高鐵、聯電、國巨、永豐金、中壽等。

分析須回補的融券張數，聯電超過萬張；至於晶電、康那香、長榮航、精材等也都在千張以上；以券資比觀察，康那香在六成以上、聯電超過四成；其他包括立積、撼訊、長榮航、南亞科等，券資比都超過兩成。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，由於融券回補和年報、季報公布的時機相近，預料上市櫃個股的營收成長、題材想像等，仍是市場關注焦點；同時，融券回補張數的多寡、券資比的高低等，更是攸關軋空走勢能否展開的關鍵。

展望後市，現階段除應追蹤國際股市的變化外，重心應放在現金股息殖利率佳的個股；另外，隨著去年與今年第1季財報公布、融券全面回補，以及520前政策偏多，台股下檔支撐仍強。

整體而言，現階段融券回補將密集登場，對多頭走勢而言，將有助漲抗跌意味，部分高融券個股的軋空行情也伺機而動；不過，投資人中長期擇股仍應要回歸基本面。