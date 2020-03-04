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0050將調整成分股 這三檔納入機會大

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
矽晶圓大廠環球晶市值大增，法人認為有機會納入台灣50指數。報系資料照
矽晶圓大廠環球晶市值大增，法人認為有機會納入台灣50指數。報系資料照

新冠肺炎衝擊，台股最具指標性的ETF-元大台灣50（0050）價跌量增，最新規模突破700億元，市場關注度提高；台灣50指數也將在近期公布近一季成分股調整，其中，高價股的環球晶、緯穎和台積電概念股世界，市值明顯提升，挑戰納入指數。

台灣50指數是證交所和富時指數公司合編的「台灣指數系列」之一，據證交所公告，台灣50指數通常在3、6、9、12月月初季度審核，並以2、5、8、11月底的市值為主要參考；3月當季還會檢驗個股流動性。台灣高股息、中型100、資訊科技指數等，也將同步檢視成分股。

元大台灣50常態規模具影響力，最近更來到715億元，創今年新高；成分股調整牽動買盤。

法人比對去年底和2月底，分析台股雖然震盪加劇，但5G題材推升高價股增加，包括環球晶重返400元、市值近1,800億元，排名晉升36；緯穎突破700元、市值逾1,260億元，以及台積電旗下世界重返70元，市值1,200億元，排名雙雙來到45～50名。

相對地，目前納入成分股的中壽、光寶科、新光金、寶成等排名下滑到50～60名，有剔除風險。其他同樣在50多名且未納入台灣50指數，還有聯詠、穩懋、瑞昱、臻鼎等。

上述緯穎由於股價拉動市值快速成長，已經納入中型100指數，外資圈最高是美銀證券喊出926元目標價，前景看好。環球晶也有高盛、瑞信喊出逾500元目標價。

法人補充，台灣50指數若非現有成分股，市值晉升到40名內，確定納入機率最高，而現有成分股下滑到61名下，被剔除機會大。實際名單依公告為準。

台積電 環球晶

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