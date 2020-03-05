油價看漲 塑化股振奮

台股昨（4）日續沿半年線震盪，盤面類股輪動，其中台塑化（6505）、南亞等塑化股在OPEC+有望擴大減產推升油價下，吸引買盤卡位，股價表現活躍。

新冠肺炎疫情持續擴大，全球央行、政府透過貨幣和財政刺激措施減緩經濟衝擊，市場也樂觀預期OPEC+部長級會議有望確認減產決議，以提振石油需求力度，使近日油價下檔有撐。

油價有機會回升，短多卡位油價上漲受惠股，台塑、台化、南亞、台塑化股價昨漲0.9%至1.9%不等，為盤面多方要角，其餘如台汽電、大台北等油電燃氣股也走紅，帶動部分紡織及塑膠工業相關標的行情。

以塑化業指標台塑四寶來看，因其股利發放高，近三年股利發放率維持在73%~75%，現金殖利率也在4%~5%區間，是追求息收投資人青睞標的，惟塑化產業表現起伏，獲利波動性高，法人建議宜持續留意油價對塑化股的影響，並隨景氣波段性操作。

展望油價後市，法人表示，新冠肺炎疫情蔓延，對近期中國消費動能與全球旅遊業造成負面影響，壓抑原油需求，市場恐慌情緒也可能造成短線油價超跌，幸而OPEC+可望擴大減產支撐油價，以過往經驗看，疫情通常為短期影響，待疫情緩和後、預期全球經濟仍將重返復甦腳步。