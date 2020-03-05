環球晶、緯穎、世界 拚納台灣50指數
新冠肺炎衝擊，台股最具指標性的ETF元大台灣50（0050）價跌量增，最新規模突破700億元，市場關注度提高；台灣50指數也將在近期公布近一季成分股調整，其中高價股環球晶、緯穎和台積電概念股世界，市值明顯提升，挑戰納入指數。
台灣50指數通常在3、6、9、12月初季度審核，並以2、5、8、11月底的市值為主要參考；3月當季還會檢驗個股流動性。台灣高股息、中型100、資訊科技指數等也將同步檢視成分股。
元大台灣50成分股調整將牽動買盤，法人比對去年底和2月底，分析台股雖震盪加劇，但5G題材推升高價股增加，包括環球晶重返400元、市值近1,800億元，排名晉升36；緯穎突破700元、市值逾1,260億元，以及台積電旗下世界重返70元，市值1,200億元，排名雙雙來到45~50名。
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