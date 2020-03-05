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一籃子股票ETF 聚焦

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股持續高檔運行，這時存股會不會接到最後一棒？證券商認為，定期定額投資心法是長期投資，如能挑選長期趨勢向上標的或一籃子股票形式的ETF，就能降低風險，提高勝率。

國泰證券發言人、資深副總經理陳俊昇建議，標的與介入時間是投資的兩門重要課題，可透過定期定額方式長期投資，大幅降低投資風險，穩健增長資產規模；如果投入金額有限，不妨挑選ETF分散選擇投資標的風險。

凱基證券說，存股理財除應定期定額、長期投資，如能挑選長期趨勢向上標的更是勝券在握，對於存股領息的投資人來說，台股具低本益比，高殖利率優勢，適合長期持有；資金有限或理財經驗不足的投資人，可分散投資於全市場型的ETF。

富邦證券表示，目前提供28檔ETF、五檔ETF投資組合，包括台灣、亞洲、歐美等全球市場，以及股、債等商品，建議以微笑曲線概念定期定額投資。

ETF 台股 凱基證

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