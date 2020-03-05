存股夯 定期定額買股熱

受惠近一年退休存股議題風氣盛行，統計至元月止，證券商承作定期定額買股的累計投資金額已達115億元，單月總扣款金額攀高至8.1億元，排名前三大業者均有約2億元規模。

金管會推動證券商承作定期定額購買股票與ETF業務，自2017年元月上路至今年元月已滿三年，開辦券商包括元大、富邦、國泰、凱基、永豐金、群益金鼎、元富、華南永昌、第一金、兆豐、土銀、台中銀等12家。

證交所統計，台股去年2月重登萬點後，3月定期定額買股扣款金額突破2億元，第4季行情進一步攻高至12,000點，尤其長壽風險熱議，存股成為全民運動，證券商積極搶搭議題熱潮衝刺，成交金額短短數月接連衝高至6億、7億元，至今年元月止，攀至8.1億元新高。

本國龍頭券商透露，截至元月底定期定額買股約定扣款戶數突破2.5萬戶，其中超過八成是全新客戶，以40歲以下年輕小資族為主；開辦至今客戶累計投資金額約35億元，累計扣款超過60萬筆，每月扣款金額逾2億元，領先同業。

第一家開辦定期定額買股業務的富邦證券指出，累計至今定期定額投資ETF扣款金額達38億元，居市場龍頭，共有3.9萬客戶參與扣款，每月扣款超過2億元，客戶平均年齡約42歲，並有35%首次扣款時為新客戶。

後來居上的國泰證券，每月扣款金額由2018年底5,000萬元，到去年底三級跳至1.5億元，目前更增加至近2億元，年成長率表現領先同業，國泰證券資深副總經理陳俊昇說，每月實際扣款人數超過2萬人，主力客戶女性偏多，平均年齡約35歲，每月扣款金額約在6,000元至7,000元。

在標的方面，元大台灣50、元大高股息等ETF，以及台積電、大型金控等高殖利率股仍為存股族最愛。