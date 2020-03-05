記憶體、面板、LED股 強勢

受惠外資買盤回籠，台股昨（4）日拉出連二紅，並克服5日線反壓，記憶體、面板、發光二極體（LED）等三大族群，挾股價低基期、報價上漲等雙重題材攜手走高，扮演多方領彈指標。

新冠肺炎疫情全球五大洲延燒，美聯準會（Fed）無預期降息2碼，但美股劇烈震盪後仍大跌作收，台股因國際熱錢湧入新興市場，外資終止八連賣，昨日再漲64點收11,392點，成交值降至1,407億元。

盤面上台積電、鴻海、台塑四寶、大型金控等權值股普遍收紅，力撐指數維持不墜，其餘多方指標除部分低基期泛防疫概念股外，還有印刷電路板（PCB）、光通訊，以及記憶體、面板、LED等漲價概念股。

由於記憶體生產大國南韓淪為新冠肺炎疫情重災區，助漲DRAM及NAND Flash現貨市場買氣，今年來報價同步上漲逾一成，旺宏也傳出第2季擬調漲NOR Flash報價，激勵昨日南亞科、華邦電、十銓等相關個股走揚。

去年陷入虧損的面板股，除了因大陸、南韓等競爭對手陸續減產，今年供需相對平衡，轉單效應、東京奧運如期舉行等題材，也有助於未來營運，昨日外資大舉回補友達與群創各1.6萬張、3.2萬張，推升股價上漲逾3%。

在LED股方面，研調機構LED inside調查，受制於大陸復工步調緩慢及人力生產成本提升，預期3月LED晶片報價有機會調漲，激勵昨日晶電、榮創、隆達、宏齊等相關個股收紅。