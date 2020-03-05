逐筆交易 開收盤時段將不適用

逐筆交易新制將於23日上路，由於開、收盤時段維持集合競價方式，臺灣證券交易所提醒投資人，該時段仍比照現行以「限價ROD」委託，市價、IOC、FOK等新種委託將不適用。

證交所同時提醒，開盤後逐筆交易時段，投資人委託價格可選擇以「市價」下單，且「市價」委託的撮合順位優先於「限價」委託。

因此，開盤前以漲停買進、跌停賣出的「限價」委託，若未能於開盤時成交，開盤後若另有投資人以「市價」委託，則「市價」委託的撮合順位將優先於開盤前以漲停買進、跌停賣出的「限價」委託。

證交所表示，至收盤集合競價時段，僅接受「限價」ROD委託，投資人於逐筆交易時段下單的「市價」ROD委託，收盤時段開始前若未能成交，在收盤集合競價時段將一律自動刪除，投資人如仍有成交需求，需以「限價」ROD委託重新下單。台灣證券市場將於23日實施盤中全面逐筆交易，盤中委託價格將提供限價及市價、委託有效期別將提供當日有效（ROD）、立即成交否則取消（IOC）及全部成交否則取消（FOK）等種類，供投資人選擇使用。