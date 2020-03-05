十檔贏家 市值逆勢增

受到新冠肺炎利空衝擊，台股鼠年紅盤行情不如預期，日前一度下探年線支撐，但仍有台勝科（3532）等十檔個股，挾基本面、籌碼面等優勢，市值逆勢增加逾30億元，堪稱本波最大贏家。

中國大陸新冠肺炎疫情在台股豬年封關後蔓延開來，震撼全球金融市場，根據臺灣證券交易所統計，台股自元月20日封關收盤12,118點，至3月2日最低點11,049點，最多一度跌掉1,068點，集中市場市值也由36.7兆元下滑至昨（4）日的34.6兆元。

雖然台股回檔修正，但除了防疫概念股、宅經濟概念股逆勢走揚外，在各別產業供應鏈復工狀況逐漸釐清後，個股依照基本面及籌碼面進行調整，不受疫情影響，甚至受惠於轉單、報價調漲效益的公司，反而展現強大爆發力。

統計至昨日止，市值逆勢大增逾30億元的十檔個股，以台勝科的114億元居冠，彰銀、富邦媒也都逾80億元水準，其他還有聯茂、南電、葡萄王、正隆、神達、榮成，及裕隆。

半導體矽晶圓廠台勝科年後股價逆勢上揚26.2%，主要拜日本母公司SUMCO財報優於預期，且看好下半年矽晶圓需求回升；彰銀則在投信買盤挹注，以及董監改選題材發酵，股價硬挺不墜。

銅箔基板廠聯茂、ABF載板廠南電雖然均屬於印刷電路板（PCB）族群，但不像其他廠商因產能主要位於中國大陸，復工狀況難料，並分別挾陸系大客戶拉貨、轉單效應等利多題材，本波股價逆勢抗震，市值分別增加57.4億元、41.4億元。