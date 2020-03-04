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富達國際：Fed閃電降息 市場需關注七大重點

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

因應新冠肺炎疫情擴散的不確定性增加，美國聯準會（Fed）採取預防性措施，3日宣布緊急降息2碼（即0.5個百分點），為2008年金融海嘯以來首見。Fed此舉預計將激發其他央行跟進，同步進行寬鬆。

富達國際多重資產基金經理人方士杰（George Efstathopoulos）表示，Fed降息是支撐金融市場正常運作的必要政策，尤其是對信貸市場。美國投資級債利差年初以來擴張近 30個基本點（1個基本點是0.01個基本點），美國高收益債年初以來利差擴張近140個基本點到500個基本點。這與2018年底的水準差不多，進而促使Fed採取行動。

方士杰表示，降息無法完全解決問題。若美國疫情像中國一樣影響企業營運，美國勢將提出更多舉措，以維持企業的流動性與現金水準。除了新冠肺炎疫情之外，評價面偏貴、社會主義者贏得美國民主黨初選的可能性、大量的系統性交易都是股市大跌原因。

展望未來，富達國際認為，隨著未來數個月事態發展，固定收益投資者需要關注以下七大面向，避免在市場低點過度反應。

一，儘管疫情造成重大恐慌，進一步引發需求和供應衝擊，但世界經濟將好轉。而且一旦情況恢復正常，反彈的速度可能會很快。

二，拋售使一些市場顯得非常具有吸引力，且投資人對儲蓄型產品的結構性需求依然存在。

三，到目前為止尚不存在資金短缺，各國央行持續提供流動性資金，但銀行體系中提供給家庭和金融市場的融資利率幾乎沒有變化。

四，進入2月疫情爆發時，多數資產配置投資人較偏好做多股票，而不是債券，或在某種程度上增加投資組合的風險程度。

五，同理而言，大多數固定收益投資者在 1 月底時都增加非常多的風險偏好。

六，對陷入拋售的槓桿產品曝險部位的平倉（或對沖）仍在進行，這可能會造成重大的變化。

七，槓桿幾乎與殖利率水準呈現負相關，在此之前或期間也不可能知道，投資人為了把部位平倉而賣出的數量。

疫情 Fed 降息

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