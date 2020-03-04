快訊

「超級星期二」拜登逆轉桑德斯！ 重創黨內進步派

蔡阿嘎騎車載孕妻 竟遭黑衣人持鋁棒攻擊

鈺創、紘康、倉和股票 3月5日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，鈺創（5351）、紘康、倉和股票自年3月5日起預收款券，並每五分鐘撮合一次。不過同樣被處置，命運大不同，鈺創近幾日股價大跌，紘康、倉和則是飆漲。

鈺創科技、紘康科技、倉和因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自3月5日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣鈺創科技以及紘康科技有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

各證券商於投資人每日委託買賣倉和有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 紘康 鈺創

延伸閱讀

證期局設「獨立辦公室」防疫 證券周邊單位、業者「皮皮剉」

我國證券型代幣發行監理新頁─募資、平台與監管

年後三大法人齊買 這檔股票飆上漲停創新高

倉和太陽能網版市占業績看升 股價飆漲停創高

相關新聞

台股收在今日最高點 三大法人由賣轉買超28.80億元

台股今（4）日開高震盪走高，終場加權指數收在今日最高點，上漲64.63點、以11,392.35點作收。統計三大法人今日合...

美系外資點名買進台積電等9檔 下修台股指數至12,000點

受到新冠肺炎疫情的衝擊，美系外資預估恐將衝擊科技股獲利及台灣基本面表現，下修台股指數目標至12,000點，預估台股獲利下...

3月4日投資情報站

指標股：台積電（2330）與博通強化CoWoS平台，第二季提前量產5nm。

外資看淡記憶體 本土法人續挺南亞科

近期，外資調降國內記憶體族群的個股展望，惟本土法人仍然看好，5G規格的手機、雲端網路建設如伺服器等的記憶體需求動能仍佳，DRAM報價上漲的動能可望帶動南亞科（2408）的全年獲利成長，南亞科股價近期在5日均線與半年線附近整理。

美降息亞股續彈 台股連2紅

雖然美股在聯邦準備理事會（Fed）緊急降息後出現重挫，但在日韓股市表態續彈下，台股經過早盤震盪後，由台積電率先發動向上彈...

台積電、鴻海助陣 台股上漲64點收11,392

台股今（4）日以小漲開出後，儘管盤中兩度翻黑，指數一度回測下方5日均線及11,300點整數關卡，所幸下檔均見支撐力道，並...

估疫情影響台灣出口 外資降台股目標至12000點

美系外資考量新冠肺炎疫情影響，預期科技產品出口將延後、非科技產品出口將放緩，將今年台股指數目標調降500點至12000點

醫材股豪展亮燈 盛弘、優盛吸金

隨著疫情情勢愈來愈嚴峻，不僅口罩吃緊，耳溫槍、額溫槍更是供不應求，使得醫材股今日再度成為盤面吸金重點，買盤點火耳溫槍大廠...

台股需雙腳整理 台積電為後續穩盤指標

台股周一（2日）曾跌至11,049點，跌破半年線11,462點及年線11,057點，最近同時跌破半年線及年線計有2019...

額溫槍供不應求 晶片廠股價齊揚

新冠肺炎疫情延燒，額溫槍供不應求，經濟部規劃額溫槍禁止出口至3月底，激勵盛群等相關晶片廠今天股價同步走揚

Fed降息2碼美股仍重挫 台股開高震盪維持小漲

美國聯準會（Fed）意外降息2碼，道瓊指數昨夜短暫反彈後，終場仍重挫785點，不過台股今（4）日走出自己的路，加權指數以...

Fed緊急降息2碼美股重挫 台股恐陷萬一保衛戰

美聯準會緊急降息2碼，以防經濟受新冠肺炎疫情衝擊，卻難以緩解投資人憂慮，美股賣壓加重，道瓊工業指數終場重挫785點，分析...

熱門新聞

中華徵信所示警39家上市櫃公司可能現金不足

內資護台股 外資賣不停

台積電2日盤後鉅額交易 跌破300元

永豐金、台積 公股狂敲

額溫槍供不應求 晶片廠股價齊揚

美系外資點名買進台積電等9檔 下修台股指數至12,000點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。