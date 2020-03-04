鈺創、紘康、倉和股票 3月5日起預收款券

櫃買中心表示，鈺創（5351）、紘康、倉和股票自年3月5日起預收款券，並每五分鐘撮合一次。不過同樣被處置，命運大不同，鈺創近幾日股價大跌，紘康、倉和則是飆漲。

鈺創科技、紘康科技、倉和因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自3月5日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣鈺創科技以及紘康科技有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

各證券商於投資人每日委託買賣倉和有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。