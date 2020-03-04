外資買超63.05億終止連八賣 買盤最愛這十檔

台股今（4）日震盪收在11,392.35點，外資終止連八賣轉為買超63.05億元，蘋概三王全數獲得外資買超，尤其是權王台積電(2330)終止外資連12賣的命運，轉為買超，鴻海也獲得買超，統計外資今日買超前十大，主要鎖定權值股，買超群創31,218張最多。

台股今日開小紅震盪收高，台積電、鴻海成為撐盤重心，大盤指數終場以11,392.35點作收，上漲64.63點，成交量1,374.95億元；三大法人買超28.8億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超63.05億元，投信買超1.41億元，自營商賣超（合計）35.66億元，外資終止連八賣轉為買超。

統計今日外資買超前十大依序是群創、元大台灣50反1、元大滬深300正2、友達、晶電、台積電、聯電、鴻海、中鋼、永豐金等；台積電先前淪為外資提款機，連續12個交易日遭外資賣超，合計賣超19萬1,597張，今日則是轉為買超10,225張，收在320.5元，上漲3元，漲幅0.94%。

鴻海今日以81.5元開高，一度拉升至81.9元，終場收81.7元，上漲0.7元，漲幅0.86%，成交量28,918張；外資今日買超鴻海8,381張，為買超第八大個股，投信買超353張，自營商買超183張，合計三大法人買超8,917張。

鴻海法說會後，多家外資出具最新報告，多數重申買進、加碼、優於大盤表現評等，目標價有升有降或是維持原預估值，約介於92~118元間，僅一家歐系外資重申中立評等，目標價由90元下修至85元。