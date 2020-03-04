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鴻海法說會後外資挺 單日買超8,381張、連二買

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

鴻海(2317)法說會後，多家外資出具最新報告，多數重申買進、加碼、優於大盤表現評等，目標價有升有降或是維持原預估值，約介於92~118元間，僅一家歐系外資重申中立評等，目標價由90元下修至85元；鴻海今日收在81.7元，外資買超8,381張，連續2個交易日買超，投信及自營商也是買超。

鴻海今日以81.5元開高，一度拉升至81.9元，終場收81.7元，上漲0.7元，漲幅0.86%，成交量28,918張；外資今日買超鴻海8,381張，為買超第八大個股，投信買超353張，自營商買超183張，合計三大法人買超8,917張。

鴻海法說會後，多家外資報告重申買進、加碼、優於大盤表現評等，一家美系外資重申買進評等，目標價由103元調高至105元；4家外資維持原目標價，其中兩家美系外資重申加碼評等，目標價則分別維持在115元及105元；亞系外資重申優於大盤表現評等，目標價113.5元；歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價維持104元。

在調降目標價的外資中，其中一家亞系外資重申買進，目標價由112元下修至100元；另一家亞系外資重申優於大盤表現評等，目標價由92.85元下修至92.74元。

一家日系外資重申買進，目標價由107元下修至100元；另一家日系外資重申優於大盤表現評等，目標價由102元下修至92元；一家美系外資重申買進評等，目標價由120元下修至118元；一家歐系外資則是重申中立評等，目標價由90元下修至85元。

美系外資表示，鴻海10%毛利率長期目標不變，且預估可從第2季起復甦，重申買進評等，目標價由103元上修至105元；另一家美系外資指出，鴻海預計3月底前產能回復到正常水準，第2季將彌補第1季出貨缺口，重申加碼評等，目標價則是維持115元。

亞系外資調降鴻海今明年每股盈餘預估值至8.69元、9.43元，降幅10%、7%，但看好鴻海資源充足，且生產據點分散，有助度過短期利空衝擊，重申買進，但目標價下修至100元。

日系外資考量新冠肺炎疫情衝擊，調降鴻海今明年每股盈餘預估值至7.06元、8.93元，幅度21%、7%，看好5G iPhone規格升級、今明年資料中心及網通設備等潛在成長機會，重申買進，但目標價則下修至100元。

鴻海

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