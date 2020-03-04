台股收復5日線收漲64.63點 三大法人買超28.8億
台股今（4）日開小紅震盪收高，台積電、鴻海(2317)成為撐盤重心，終場以11,392.35點作收，上漲64.63點，成交量1,374.95億元；三大法人買超28.8億元，其中外資連八賣後轉為買超。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超63.05億元，投信買超1.41億元，自營商賣超（合計）35.66億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.21億元，自營商（避險）賣超31.44億元。
台股今日以11,368.25點開出，盤中曾兩度翻黑，指數回測下方5日均線及11,300點整數關卡，台積電開高，收盤重新回到320元之上，收在320.5元，鴻海法說會後，多家外資也發布最新報告，股價收在81.7元，雙王領軍，指數翻紅收在今日最高的11,392.35點，漲幅0.57%。
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