台股收復5日線收漲64.63點 三大法人買超28.8億

近期，外資調降國內記憶體族群的個股展望，惟本土法人仍然看好，5G規格的手機、雲端網路建設如伺服器等的記憶體需求動能仍佳，DRAM報價上漲的動能可望帶動南亞科（2408）的全年獲利成長，南亞科股價近期在5日均線與半年線附近整理。

2020-03-04 14:33