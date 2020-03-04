快訊

疑被野狗啃食 高雄覆鼎金公墓驚見嬰屍僅剩頭顱

類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股收在今日最高點 三大法人由賣轉買超28.80億元

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股4日開高震盪走高，上漲64.63點、以11,392.35點作收。統計三大法人今日合計買超台股28.80億元。 報系資料照／記者余承翰攝影
台股4日開高震盪走高，上漲64.63點、以11,392.35點作收。統計三大法人今日合計買超台股28.80億元。 報系資料照／記者余承翰攝影

台股今（4）日開高震盪走高，終場加權指數收在今日最高點，上漲64.63點、以11,392.35點作收。統計三大法人今日合計買超台股28.80億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉為買超63.05億元，外資自營商賣超0.01億元，投信買超1.41億元，自營商（自行買賣）賣超4.21億元，自營商（避險）賣超31.44億元，三大法人合計買超28.80億元。

美國聯準會意外降息兩碼，道瓊指數昨夜短暫反彈後，終場仍重挫785點，不過在資金效應預期的心態下，亞洲主要股市今日漲多跌少，韓股開低震盪翻紅走高，反彈逾2%，台股、港股開高震盪小漲，日股開低震盪翻紅小漲，陸股則開低震盪走低，表現最為弱勢。

今日盤中權值股台積電（2330）、鴻海開高持穩，成為穩盤重心，另光寶科走揚逾2%，台達電、聯電、和碩、可成、南亞科也有逾1%的漲幅。

傳產族群部分包括寶成走揚逾3%，和泰車、台塑化有逾2%的漲幅，台化、統一、亞泥也有逾1%的漲幅等。

自營商 台股 三大法人

延伸閱讀

美系外資點名買進台積電等9檔 下修台股指數至12,000點

台幣觸29.8字頭 台股撐住

3月台股期指 漲43點

美降息亞股續彈 台股連2紅

相關新聞

台股收在今日最高點 三大法人由賣轉買超28.80億元

台股今（4）日開高震盪走高，終場加權指數收在今日最高點，上漲64.63點、以11,392.35點作收。統計三大法人今日合...

美系外資點名買進台積電等9檔 下修台股指數至12,000點

受到新冠肺炎疫情的衝擊，美系外資預估恐將衝擊科技股獲利及台灣基本面表現，下修台股指數目標至12,000點，預估台股獲利下...

3月4日投資情報站

指標股：台積電（2330）與博通強化CoWoS平台，第二季提前量產5nm。

外資看淡記憶體 本土法人續挺南亞科

近期，外資調降國內記憶體族群的個股展望，惟本土法人仍然看好，5G規格的手機、雲端網路建設如伺服器等的記憶體需求動能仍佳，DRAM報價上漲的動能可望帶動南亞科（2408）的全年獲利成長，南亞科股價近期在5日均線與半年線附近整理。

美降息亞股續彈 台股連2紅

雖然美股在聯邦準備理事會（Fed）緊急降息後出現重挫，但在日韓股市表態續彈下，台股經過早盤震盪後，由台積電率先發動向上彈...

台積電、鴻海助陣 台股上漲64點收11,392

台股今（4）日以小漲開出後，儘管盤中兩度翻黑，指數一度回測下方5日均線及11,300點整數關卡，所幸下檔均見支撐力道，並...

估疫情影響台灣出口 外資降台股目標至12000點

美系外資考量新冠肺炎疫情影響，預期科技產品出口將延後、非科技產品出口將放緩，將今年台股指數目標調降500點至12000點

醫材股豪展亮燈 盛弘、優盛吸金

隨著疫情情勢愈來愈嚴峻，不僅口罩吃緊，耳溫槍、額溫槍更是供不應求，使得醫材股今日再度成為盤面吸金重點，買盤點火耳溫槍大廠...

台股需雙腳整理 台積電為後續穩盤指標

台股周一（2日）曾跌至11,049點，跌破半年線11,462點及年線11,057點，最近同時跌破半年線及年線計有2019...

額溫槍供不應求 晶片廠股價齊揚

新冠肺炎疫情延燒，額溫槍供不應求，經濟部規劃額溫槍禁止出口至3月底，激勵盛群等相關晶片廠今天股價同步走揚

Fed降息2碼美股仍重挫 台股開高震盪維持小漲

美國聯準會（Fed）意外降息2碼，道瓊指數昨夜短暫反彈後，終場仍重挫785點，不過台股今（4）日走出自己的路，加權指數以...

Fed緊急降息2碼美股重挫 台股恐陷萬一保衛戰

美聯準會緊急降息2碼，以防經濟受新冠肺炎疫情衝擊，卻難以緩解投資人憂慮，美股賣壓加重，道瓊工業指數終場重挫785點，分析...

熱門新聞

中華徵信所示警39家上市櫃公司可能現金不足

內資護台股 外資賣不停

台積電2日盤後鉅額交易 跌破300元

外資第一槍 花旗降台股目標至12,000點

永豐金、台積 公股狂敲

友達：公開收購凌華條件 均已成就

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。