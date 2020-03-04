台股收在今日最高點 三大法人由賣轉買超28.80億元

台股今（4）日開高震盪走高，終場加權指數收在今日最高點，上漲64.63點、以11,392.35點作收。統計三大法人今日合計買超台股28.80億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉為買超63.05億元，外資自營商賣超0.01億元，投信買超1.41億元，自營商（自行買賣）賣超4.21億元，自營商（避險）賣超31.44億元，三大法人合計買超28.80億元。

美國聯準會意外降息兩碼，道瓊指數昨夜短暫反彈後，終場仍重挫785點，不過在資金效應預期的心態下，亞洲主要股市今日漲多跌少，韓股開低震盪翻紅走高，反彈逾2%，台股、港股開高震盪小漲，日股開低震盪翻紅小漲，陸股則開低震盪走低，表現最為弱勢。

今日盤中權值股台積電（2330）、鴻海開高持穩，成為穩盤重心，另光寶科走揚逾2%，台達電、聯電、和碩、可成、南亞科也有逾1%的漲幅。

傳產族群部分包括寶成走揚逾3%，和泰車、台塑化有逾2%的漲幅，台化、統一、亞泥也有逾1%的漲幅等。