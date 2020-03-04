美系外資點名買進台積電等9檔 下修台股指數至12,000點

受到新冠肺炎疫情的衝擊，美系外資預估恐將衝擊科技股獲利及台灣基本面表現，下修台股指數目標至12,000點，預估台股獲利下跌3%；不過，仍維持台灣GDP成長2.6%的預估，且點名買進台積電（2330）、聯發科等9家公司為買進評等。

美系外資最新台股策略報告點名買進評等的9家公司包括台積電、聯發科、日月光投控、環球晶、緯穎、智邦、微星、玉山金、寶雅等。

美系外資表示，疫情衝擊下，科技業及傳產都面臨出口延遲問題，但預估內需消費、外匯將可支撐台灣經濟，如果疫情可在3月底止穩，將維持台灣今年GDP成長2.6%的預估。

美系外資認為，疫情對下游硬體廠的衝擊恐將最大，因科技新品延後將影響首季營收，接下來上游晶圓及後端半導體封測也會因產品周期出現連鎖反應，但美系外資表示，台積電所受的影響有限，主要是受惠於先進製程訂單包括7奈米、16奈米和8吋晶圓產能吃緊，客戶不會輕易砍單，因為若砍單一旦需求回溫，恐難再追單。

美系外資表示，疫情影響下，可望帶動雲端需求，有利數據中心、伺服器需求持續提升，預估今年整體相關資本支出成長17%，看好緯穎、智邦將可受惠；另外，台商回流投資、5G資本支出，台灣銀行股將較其他區域銀行股優；內需股則是看好寶雅。