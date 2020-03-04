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台積電、鴻海助陣 台股上漲64點收11,392
台股今（4）日以小漲開出後，儘管盤中兩度翻黑，指數一度回測下方5日均線及11,300點整數關卡，所幸下檔均見支撐力道，並在台積電（2330）、鴻海支撐下走高，終場指數以11,392.35點作收，上漲64.63點、漲幅0.57%，成交量1,374.95億元。
美股劇烈震盪，美國聯準會（Fed）意外降息2碼，帶動整體股市直線拉升，美股道瓊指數一度上漲達380點，惟隨後市場賣壓陸續湧現，終場仍重挫785點，四大指數全數下跌，收盤均下跌超過2%。
在資金效應預期的心態下，亞股今日漲多跌少。韓股開低震盪翻紅走高，反彈逾2%，台股、港股開高震盪小漲，日股開低震盪翻紅小漲，陸股則開低震盪走低，表現最為弱勢。
觀察今日台灣50成分股表現，台積電、鴻海開高持穩，盤中走揚近1%，成為今日穩盤重心，包括光寶科走揚逾2%，台達電、聯電、和碩、可成、南亞科也有逾1%的漲幅。
傳產族群部分包括寶成走揚逾3%，和泰車、台塑化有逾2%的漲幅，台化、統一、亞泥也有逾1%的漲幅。其餘盤面上多以跌深反彈個股表現，另部分防疫概念股也持續強勢。
台新投顧副總黃文清表示，美國Fed意外宣布降息，美股開高走低，反應美國央行和市場擔心疫情擴散至全球影響景氣，尤其美國本土也有案例發生，Fed有提到還有機會再降息，因此市場會觀察3月開會時是否會再降息。
亞股今日表現普遍有撐，顯示市場對於美元走弱、亞幣走強的資金效應仍有期待。台股目前屬於跌深反彈格局，不過反彈過後仍會陷入震盪整理，後續行情仍需觀察全球疫情的控制速度。
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