醫材股豪展亮燈 盛弘、優盛吸金

隨著疫情情勢愈來愈嚴峻，不僅口罩吃緊，耳溫槍、額溫槍更是供不應求，使得醫材股今日再度成為盤面吸金重點，買盤點火耳溫槍大廠豪展（4735），今日股價暴量攻頂，漲停價委買張數掛逾4,000張，成為醫材股多方精神領袖。

優盛與盛弘也獲買盤青睞，其中，優盛盤中亦觸及漲停價位，盛弘在追價買盤推升下來到33.3元，漲幅近8%。

豪展表示，中國吳江廠已在2月初就復工，目前已提升至六、七成，3月底前復工率仍要視零件料不足及員工返工改善情況而定。對於市場傳豪展接獲10萬支急單，豪展僅表示，因新冠肺炎疫情，自1月底起測溫產品訂單湧入，目前仍以外銷歐美及服務既有客戶為主。

盛弘因旗下的熔噴濾材供應廠敏成本月起拉高產能，今日也成為買盤追逐焦點。敏成從1月31日迄今已累積供應75噸的濾材，相當於可供7,500萬片口罩使用。3月起再將產能提高為每日5噸，相當每天可供500萬片口罩製造，成為每日服務最多家口罩廠的上游濾材製造商。

敏成表示，所產製的濾材符合國際大廠規範，目前歐、美及台灣的一線醫材大廠皆是敏成的客戶。現階段因配合政府徵用政策，目前廠內製造全力生產供應各項高規格的口罩熔噴濾材，包括N95、外科手術、醫療級等。

此外，也持續創新研發新產品，目標下一階段執行擴大廠區開發計劃，以因應未來的市場需求。

盛弘近年來積極佈局醫療照護生態系統（Health Ecosystem），從醫療為發展中心，串聯完整的醫療服務價值鏈，打造集團成為大健康產業的全方位的開放式平台，並陸續合併躍獅藥局、哈佛健診以及與優盛醫學進行結盟。