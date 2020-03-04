快訊

台鐵15站採紅外線測溫 發燒客擬隔離、免手續費退票

美醫院死5醫護仍不戴口罩 台籍營養師曝「超傻眼」

七大外資看鴻海 目標價「一升二降四維持」

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

鴻海（2317）預告3月底將回復到正常季節性人力水準，同時第2季營運表現將優於首季，對此，七大外資出示最新報告，多數對鴻海維持「買進」評等，目標價呈現「一升二降四維持」，統計七大外資區間價格落在100~115元。

新冠肺炎肆虐，為了降低市場疑慮，鴻海3日舉行法說會，一口氣釋出中國大陸廠區復工狀況、上半年營運展望、電動車近況及長期毛利率變化等市場關注焦點。

在法說會之後，7外資最新研究報告出爐，多數外資認為，由於鴻海復工進度及上半年營運狀況與先前預測落差不大，因此多數維持「買進」評等，目標價區間落在100~115元。

細部來看，4家外資維持原先目標價，僅1家美系外資將鴻海從103元調升至105元，但日系及亞系外資分別將目標價從107降至100元、112下修至100元。

亞系外資認為，受到疫情影響，因此下修今年全球智慧型手機與PC出貨量，間接影響鴻海營運表現，不過看好鴻海製造據點分散且擁有充足資源，有助於度過短期利空衝擊。

日系外資表示，疫情將影響鴻海今明年獲利表現，但看好公司仍將受惠於5G iPhone規格升級、今明年資料中心及網通設備等潛在成長機會。

鴻海昨日法說會，對於外界關心的復工進度，董事長劉揚偉表示，大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%。依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

鴻海強調，大陸各廠區復工嚴格要求「合法合規」，並以「分批有序」的方式規畫復工策略與進度，以「員工安全」為最高原則。

劉揚偉指出，目前因變數仍多，無法預測全年實際影響，預估部分需求將會遞延，因為AI、半導體、5Ｇ科技仍是市場長期重要推手。

在上半年營運方面，第1季包含消費暨智能產品、企業產品方面、運算產品及元件及其他產品營收等四大事業營收都將季減15%以上，除元件及其他產品的年減10%以上，其餘也都將是年減15%。

劉揚偉表示，受到新冠肺炎疫情影響，目前看來需求會有遞延情形，過去常講第2季是「五窮六絕」，今年似乎是「二窮三絕」，訂單需求有點顛倒過來。

鴻海 疫情

延伸閱讀

劉揚偉：鴻海Q2營收回升

劉揚偉：鴻海毛利率10%目標不變

鴻海：零組件漲價 影響不大

鴻海報佳音 月底前恢復正常產能

相關新聞

台股需雙腳整理 台積電為後續穩盤指標

台股周一（2日）曾跌至11,049點，跌破半年線11,462點及年線11,057點，最近同時跌破半年線及年線計有2019...

額溫槍供不應求 晶片廠股價齊揚

新冠肺炎疫情延燒，額溫槍供不應求，經濟部規劃額溫槍禁止出口至3月底，激勵盛群等相關晶片廠今天股價同步走揚

Fed降息2碼美股仍重挫 台股開高震盪維持小漲

美國聯準會（Fed）意外降息2碼，道瓊指數昨夜短暫反彈後，終場仍重挫785點，不過台股今（4）日走出自己的路，加權指數以...

Fed緊急降息2碼美股重挫 台股恐陷萬一保衛戰

美聯準會緊急降息2碼，以防經濟受新冠肺炎疫情衝擊，卻難以緩解投資人憂慮，美股賣壓加重，道瓊工業指數終場重挫785點，分析...

台積電2日盤後鉅額交易 跌破300元

台積電普通股周一（2日）大跌，盤中上演多空激戰，當天盤後更有多達23筆鉅額交易，根據交易所昨（3）日公布的資料，台積電2日盤後鉅額交易當中，最低成交價每股僅294.61元，跌破300元，引起市場熱議。

內資護台股 外資賣不停

美股勁揚大漲，激勵台股昨（3）日跌深強彈。法人指出，從三項指標觀察，包括：趨勢指標低檔向上黃金交叉、內資積極低檔布局、國家隊護持不手軟，有助於支撐台股。展望後市，預期指數短彈先看半年線11,470點反壓。

永豐金、台積 公股狂敲

對抗外資八連賣，八大公股行庫連八買，總計近八個交易日，公股最愛的個股依次為永豐金、台積電、聯電、開發金及鴻海。分析師指出，除注意這些大型電子股與金控股等政策護持指標股外，也可留意2月營收優、及高殖利率族群。

就市論勢／光電、半導體 強勢

包括聯準會（Fed）在內等重要央行陸續表態，願意適時採取作為支持市場後，美股2日出現反彈行情，四大指數全數收紅，其中道瓊更是上漲約1,300點，一掃過去一周陰霾。

ETF十強 漲勢剽悍

美股狂飆，台股掛牌ETF跟踩油門！統計昨（3）日漲幅前十大ETF，普遍翻漲3%以上，群益NBI生技（00678）挾題材利多，更飆出9.7%漲幅，直逼一根停板，高居第一；對此群益投信表示，ETF溢價已經超過6%，呼籲投資人留意。

中小型股 投信敲進

新冠肺炎疫情打亂市場節奏，法人布局策略也多做調整，投信資金轉進中小型利基股，嘗試避開外資在權值股的殺盤，包括博智（8155）、南電等標的在投信資金持續敲進下，後市可望扮演多方反攻要角。

雙高族群 扮反攻先鋒

台股昨（3）日強勢反彈，指數收復11,300點關卡。現階段市場聚焦股息效應，聖暉（5536）、聯陽、光寶科等「雙高」族群，因現金股息、股息殖利率齊步耀眼，躍居盤面領漲攻堅指標。

鏡頭雙雄 野村喊買

台股昨（3）日強彈，野村證券針對鏡頭一哥、二哥大立光（3008）和玉晶光發布財測調整報告，預期雙雄第1季營收受到新冠肺炎衝擊，但第2季反彈可期，成長不變，加上短線股價已「跌過頭」，強力喊買，激勵雙雄大漲，連帶推升今國光、先進光等鏡頭股衝高。

熱門新聞

13檔高殖利率股 法人搶抱

又爆漲！這檔ETF漲近一根停板 比台股還飆

SE2在鄭州最後測試 里昂喊買大立光、鴻海

劉揚偉：鴻海EV新品2021年上市 毛利率拚10%目標不變

中華徵信所示警39家上市櫃公司可能現金不足

內資護台股 外資賣不停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。