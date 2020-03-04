七大外資看鴻海 目標價「一升二降四維持」

鴻海（2317）預告3月底將回復到正常季節性人力水準，同時第2季營運表現將優於首季，對此，七大外資出示最新報告，多數對鴻海維持「買進」評等，目標價呈現「一升二降四維持」，統計七大外資區間價格落在100~115元。

新冠肺炎肆虐，為了降低市場疑慮，鴻海3日舉行法說會，一口氣釋出中國大陸廠區復工狀況、上半年營運展望、電動車近況及長期毛利率變化等市場關注焦點。

在法說會之後，7外資最新研究報告出爐，多數外資認為，由於鴻海復工進度及上半年營運狀況與先前預測落差不大，因此多數維持「買進」評等，目標價區間落在100~115元。

細部來看，4家外資維持原先目標價，僅1家美系外資將鴻海從103元調升至105元，但日系及亞系外資分別將目標價從107降至100元、112下修至100元。

亞系外資認為，受到疫情影響，因此下修今年全球智慧型手機與PC出貨量，間接影響鴻海營運表現，不過看好鴻海製造據點分散且擁有充足資源，有助於度過短期利空衝擊。

日系外資表示，疫情將影響鴻海今明年獲利表現，但看好公司仍將受惠於5G iPhone規格升級、今明年資料中心及網通設備等潛在成長機會。

鴻海昨日法說會，對於外界關心的復工進度，董事長劉揚偉表示，大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%。依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

鴻海強調，大陸各廠區復工嚴格要求「合法合規」，並以「分批有序」的方式規畫復工策略與進度，以「員工安全」為最高原則。

劉揚偉指出，目前因變數仍多，無法預測全年實際影響，預估部分需求將會遞延，因為AI、半導體、5Ｇ科技仍是市場長期重要推手。

在上半年營運方面，第1季包含消費暨智能產品、企業產品方面、運算產品及元件及其他產品營收等四大事業營收都將季減15%以上，除元件及其他產品的年減10%以上，其餘也都將是年減15%。

劉揚偉表示，受到新冠肺炎疫情影響，目前看來需求會有遞延情形，過去常講第2季是「五窮六絕」，今年似乎是「二窮三絕」，訂單需求有點顛倒過來。