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台股需雙腳整理 台積電為後續穩盤指標

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台積電是台股穩盤指標。 路透
台積電是台股穩盤指標。 路透

台股周一（2日）曾跌至11,049點，跌破半年線11,462點及年線11,057點，最近同時跌破半年線及年線計有2019年8月2日、2018年6月22日、2018年4月20日、2018年2月6日，品豐大中華投顧總經理連乾文認為，上述皆離底部不遠，但需雙腳整理，仍需再整理約二周。

後續視台積電（2330）為穩盤指標，台積電與博通強化CoWoS平台，支援業界首創且最大的兩倍光罩尺寸中介層，面積約1,700平方毫米，支援5奈米先進製程，這使台積電第2季提前量產5nm。

在美國降息2碼後，市場看3月4日加拿大央行將降息2碼，3月12日歐洲央行將降息0.1%，英國央行3月26日預期降息1碼。

後續觀察重點有四項：第一、Fed降息2碼，股市卻下跌，市場預期仍會降息；第二、日本股市分析表示疫情影響預估將持續至7月；第三、3月底前，公布年報都是變數；第四、留意宅經濟概念族群的宇峻、橘子、鈊象及CMOS概念股的原相、晶相光、同欣電、精材。

台積電 台股

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台積電2日盤後鉅額交易 跌破300元

台積電普通股周一（2日）大跌，盤中上演多空激戰，當天盤後更有多達23筆鉅額交易，根據交易所昨（3）日公布的資料，台積電2日盤後鉅額交易當中，最低成交價每股僅294.61元，跌破300元，引起市場熱議。

內資護台股 外資賣不停

美股勁揚大漲，激勵台股昨（3）日跌深強彈。法人指出，從三項指標觀察，包括：趨勢指標低檔向上黃金交叉、內資積極低檔布局、國家隊護持不手軟，有助於支撐台股。展望後市，預期指數短彈先看半年線11,470點反壓。

永豐金、台積 公股狂敲

對抗外資八連賣，八大公股行庫連八買，總計近八個交易日，公股最愛的個股依次為永豐金、台積電、聯電、開發金及鴻海。分析師指出，除注意這些大型電子股與金控股等政策護持指標股外，也可留意2月營收優、及高殖利率族群。

就市論勢／光電、半導體 強勢

包括聯準會（Fed）在內等重要央行陸續表態，願意適時採取作為支持市場後，美股2日出現反彈行情，四大指數全數收紅，其中道瓊更是上漲約1,300點，一掃過去一周陰霾。

ETF十強 漲勢剽悍

美股狂飆，台股掛牌ETF跟踩油門！統計昨（3）日漲幅前十大ETF，普遍翻漲3%以上，群益NBI生技（00678）挾題材利多，更飆出9.7%漲幅，直逼一根停板，高居第一；對此群益投信表示，ETF溢價已經超過6%，呼籲投資人留意。

中小型股 投信敲進

新冠肺炎疫情打亂市場節奏，法人布局策略也多做調整，投信資金轉進中小型利基股，嘗試避開外資在權值股的殺盤，包括博智（8155）、南電等標的在投信資金持續敲進下，後市可望扮演多方反攻要角。

雙高族群 扮反攻先鋒

台股昨（3）日強勢反彈，指數收復11,300點關卡。現階段市場聚焦股息效應，聖暉（5536）、聯陽、光寶科等「雙高」族群，因現金股息、股息殖利率齊步耀眼，躍居盤面領漲攻堅指標。

鏡頭雙雄 野村喊買

台股昨（3）日強彈，野村證券針對鏡頭一哥、二哥大立光（3008）和玉晶光發布財測調整報告，預期雙雄第1季營收受到新冠肺炎衝擊，但第2季反彈可期，成長不變，加上短線股價已「跌過頭」，強力喊買，激勵雙雄大漲，連帶推升今國光、先進光等鏡頭股衝高。

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