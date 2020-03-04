台股需雙腳整理 台積電為後續穩盤指標

台股周一（2日）曾跌至11,049點，跌破半年線11,462點及年線11,057點，最近同時跌破半年線及年線計有2019年8月2日、2018年6月22日、2018年4月20日、2018年2月6日，品豐大中華投顧總經理連乾文認為，上述皆離底部不遠，但需雙腳整理，仍需再整理約二周。

後續視台積電（2330）為穩盤指標，台積電與博通強化CoWoS平台，支援業界首創且最大的兩倍光罩尺寸中介層，面積約1,700平方毫米，支援5奈米先進製程，這使台積電第2季提前量產5nm。

在美國降息2碼後，市場看3月4日加拿大央行將降息2碼，3月12日歐洲央行將降息0.1%，英國央行3月26日預期降息1碼。

後續觀察重點有四項：第一、Fed降息2碼，股市卻下跌，市場預期仍會降息；第二、日本股市分析表示疫情影響預估將持續至7月；第三、3月底前，公布年報都是變數；第四、留意宅經濟概念族群的宇峻、橘子、鈊象及CMOS概念股的原相、晶相光、同欣電、精材。