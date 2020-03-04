受惠轉單效應 合晶上半年營運持穩

對抗外資八連賣，八大公股行庫連八買，總計近八個交易日，公股最愛的個股依次為永豐金、台積電、聯電、開發金及鴻海。分析師指出，除注意這些大型電子股與金控股等政策護持指標股外，也可留意2月營收優、及高殖利率族群。

2020-03-04 01:33