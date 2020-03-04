受惠轉單效應 合晶上半年營運持穩
合晶（6182）股價一個月之前回測至波段低點，技術面上，股價跌破布林軌道下緣之後，出現反彈力道，近一個月以來，股價呈現緩步向上攀升走勢，本波段股價高點來到36.85元，寫下股價近一個月新高，今（4）日盤中仍相對強勢，由於2月外資買超該股4,637張，近日也仍維持小幅買超動作，在外資力挺下，該股後市表現仍值得期待。
合晶受惠新冠肺炎疫情的轉單效應，6吋及以下中小尺寸矽晶圓急單大量湧到，帶動該公司台灣楊梅廠30萬片的產能目前已滿載，且目前訂單能見度已達第2季，在供給不足情況下，合晶調漲6吋及以下中小尺寸矽晶圓價格約5%，由於6吋及以下矽晶圓佔合晶營收比重約近20%，需求吃緊與漲價將貢獻合晶上半年營運持穩。
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