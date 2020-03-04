Fed降息2碼美股仍重挫 台股開高震盪維持小漲

美國聯準會（Fed）意外降息2碼，道瓊指數昨夜短暫反彈後，終場仍重挫785點，不過台股今（4）日走出自己的路，加權指數以11,368.25點小漲40.53點開出後，儘管賣壓一度出籠使得指數回測下方5日均線及11,300點整數關卡，所幸多頭隨即反攻，使得指數順利翻紅維持小漲格局。

昨日美股劇烈震盪，聯準會意外降息2碼，帶動整體股市直線拉升，道瓊一度上漲達380點，惟隨後市場賣壓陸續湧現，收盤均下跌超過 2%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌785.9點，或2.94%，收在25,917點；標普500指數下跌86.8點，或2.81%，收在3,003.37點；那斯達克指數下跌268.0點，或2.99%，收在8,684.09點；費半指數下跌60.1 點，或3.40%，收在 1,705.26點。

在昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超147.7億元。其中外資賣超135.5 億元，投信買超9.0億元，自營商賣超21.2億元。

資券變化方面，融資增6.17億元，融資餘額為1,361億元，融券增1.52萬張，融券餘額為84.6萬張。外資台指期部位，多單加碼4,333口，淨多單部位23,349口。

投顧法人指出，昨晚美國Fed緊急降息兩碼，但美股仍無法有效止跌，顯示全球央行過去以貨幣寬鬆工具來刺激經濟的效用，對於遏止疫情蔓延很難見效。

考量疫情全球擴散，市場不確定性風險升高，全球景氣與企業獲利也將下修，且全球主要股市跌破年線，台股技術面面臨修正壓力，將持續下探支撐，進入弱勢震盪，建議保守操作。

【中央社／台北4日電】

投資人對聯準會緊急降息2碼產生疑慮，美股重挫道瓊指數大跌近800點，不過台股在降息風潮下，逆勢以上漲41點開出，台股三王力撐紅盤。

美國公債10年期殖利率首度跌破1%，加上美國國防部簡報示警，武漢肺炎恐30天內全球大流行，美國4大指數全面重挫，不過日韓指數均開低翻紅，道瓊電子期也出現反彈，為台股帶來支撐，台股三王台積電、大立光及鴻海均以紅盤開出，穩住投資人信心。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重威脅全球經濟，迫使聯準會再度出手，一口氣降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%。近12年來首度緊急降息，期望替經濟注入強心針，抵禦景氣可能遭受的衝擊。