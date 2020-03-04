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Fed降息2碼美股仍重挫 台股開高震盪維持小漲

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
美股重挫785點，不過台股走自己的路，以小漲40.53點開出。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
美股重挫785點，不過台股走自己的路，以小漲40.53點開出。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

美國聯準會（Fed）意外降息2碼，道瓊指數昨夜短暫反彈後，終場仍重挫785點，不過台股今（4）日走出自己的路，加權指數以11,368.25點小漲40.53點開出後，儘管賣壓一度出籠使得指數回測下方5日均線及11,300點整數關卡，所幸多頭隨即反攻，使得指數順利翻紅維持小漲格局。

昨日美股劇烈震盪，聯準會意外降息2碼，帶動整體股市直線拉升，道瓊一度上漲達380點，惟隨後市場賣壓陸續湧現，收盤均下跌超過 2%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌785.9點，或2.94%，收在25,917點；標普500指數下跌86.8點，或2.81%，收在3,003.37點；那斯達克指數下跌268.0點，或2.99%，收在8,684.09點；費半指數下跌60.1 點，或3.40%，收在 1,705.26點。

在昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超147.7億元。其中外資賣超135.5 億元，投信買超9.0億元，自營商賣超21.2億元。

資券變化方面，融資增6.17億元，融資餘額為1,361億元，融券增1.52萬張，融券餘額為84.6萬張。外資台指期部位，多單加碼4,333口，淨多單部位23,349口。

投顧法人指出，昨晚美國Fed緊急降息兩碼，但美股仍無法有效止跌，顯示全球央行過去以貨幣寬鬆工具來刺激經濟的效用，對於遏止疫情蔓延很難見效。

考量疫情全球擴散，市場不確定性風險升高，全球景氣與企業獲利也將下修，且全球主要股市跌破年線，台股技術面面臨修正壓力，將持續下探支撐，進入弱勢震盪，建議保守操作。

【中央社／台北4日電】

投資人對聯準會緊急降息2碼產生疑慮，美股重挫道瓊指數大跌近800點，不過台股在降息風潮下，逆勢以上漲41點開出，台股三王力撐紅盤。

美國公債10年期殖利率首度跌破1%，加上美國國防部簡報示警，武漢肺炎恐30天內全球大流行，美國4大指數全面重挫，不過日韓指數均開低翻紅，道瓊電子期也出現反彈，為台股帶來支撐，台股三王台積電、大立光及鴻海均以紅盤開出，穩住投資人信心。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重威脅全球經濟，迫使聯準會再度出手，一口氣降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%。近12年來首度緊急降息，期望替經濟注入強心針，抵禦景氣可能遭受的衝擊。

台股 降息 Fed

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新冠肺炎疫情延燒，額溫槍供不應求，經濟部規劃額溫槍禁止出口至3月底，激勵盛群等相關晶片廠今天股價同步走揚

永豐金、台積 公股狂敲

對抗外資八連賣，八大公股行庫連八買，總計近八個交易日，公股最愛的個股依次為永豐金、台積電、聯電、開發金及鴻海。分析師指出，除注意這些大型電子股與金控股等政策護持指標股外，也可留意2月營收優、及高殖利率族群。

台積電2日盤後鉅額交易 跌破300元

台積電普通股周一（2日）大跌，盤中上演多空激戰，當天盤後更有多達23筆鉅額交易，根據交易所昨（3）日公布的資料，台積電2日盤後鉅額交易當中，最低成交價每股僅294.61元，跌破300元，引起市場熱議。

內資護台股 外資賣不停

美股勁揚大漲，激勵台股昨（3）日跌深強彈。法人指出，從三項指標觀察，包括：趨勢指標低檔向上黃金交叉、內資積極低檔布局、國家隊護持不手軟，有助於支撐台股。展望後市，預期指數短彈先看半年線11,470點反壓。

就市論勢／光電、半導體 強勢

包括聯準會（Fed）在內等重要央行陸續表態，願意適時採取作為支持市場後，美股2日出現反彈行情，四大指數全數收紅，其中道瓊更是上漲約1,300點，一掃過去一周陰霾。

ETF十強 漲勢剽悍

美股狂飆，台股掛牌ETF跟踩油門！統計昨（3）日漲幅前十大ETF，普遍翻漲3%以上，群益NBI生技（00678）挾題材利多，更飆出9.7%漲幅，直逼一根停板，高居第一；對此群益投信表示，ETF溢價已經超過6%，呼籲投資人留意。

中小型股 投信敲進

新冠肺炎疫情打亂市場節奏，法人布局策略也多做調整，投信資金轉進中小型利基股，嘗試避開外資在權值股的殺盤，包括博智（8155）、南電等標的在投信資金持續敲進下，後市可望扮演多方反攻要角。

雙高族群 扮反攻先鋒

台股昨（3）日強勢反彈，指數收復11,300點關卡。現階段市場聚焦股息效應，聖暉（5536）、聯陽、光寶科等「雙高」族群，因現金股息、股息殖利率齊步耀眼，躍居盤面領漲攻堅指標。

鏡頭雙雄 野村喊買

台股昨（3）日強彈，野村證券針對鏡頭一哥、二哥大立光（3008）和玉晶光發布財測調整報告，預期雙雄第1季營收受到新冠肺炎衝擊，但第2季反彈可期，成長不變，加上短線股價已「跌過頭」，強力喊買，激勵雙雄大漲，連帶推升今國光、先進光等鏡頭股衝高。

台積概念股 短多點火

台股昨（3）日隨國際股市強彈157點，終止連三黑走勢，今年營運展望正向的世芯-KY（3661）等台積電概念股，受惠於短多點火，股價反彈收紅，多檔重登5日線關卡。

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