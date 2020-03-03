台股股息效應啟動 雙高族群領漲攻堅

台股3日強勢反彈，指數收復11,300點關卡；現階段市場聚焦股息效應，聖暉（5536）、聯陽、光寶科等「雙高」族群，因現金股息、股息殖利率齊步耀眼，躍居盤面領漲攻堅指標。

美股大漲逾千點，刺激台股反彈走勢，台股3日開盤拉高，盤中遇5日均線面臨反壓，隨後買盤力道進駐，一舉突破來到最高11,390點，尾盤賣壓出籠，終場指數收在11,327點，上漲157點，成交值1,616億元。

台新投顧副總黃文清表示，隨著股東會旺季即將登場，近期上市櫃公司也相繼公布股息配發狀況，加上近年來高配息趨勢受到青睞，預估今年高股息、高殖利率的個股，仍將是除權息行情的主要焦點。

根據統計，已公布股利政策的上市櫃個股中，計有13檔個股的現金股息達3元以上、且現金股息殖利率超過3%，電子分布在半導體、網通、電腦週邊等，傳產則集中在百貨、電機、鋼鐵等次產業。

觀察現金股息，以聖暉15元最高，統一超9元、是方8元，緊追其後；另外，美律、豐祥-KY、中華電、全國電等，現金股息都超過4元。

至於現金股息殖利率，則以聖暉的8.1居冠，聯陽7.3%、光寶科7.3%，名列二、三；其他包括德律、全國電、豐興、美律等，現金股息殖利率都在5%以上。

黃文清指出，近年來部分上市櫃公司由於過度膨脹股本，使得投資人已經開始不偏愛高配發股票股利的個股，加上銀行利率持續偏低，具備有「定存概念」的個股，投資人反而比較喜愛。

同時，未來一旦新冠疫情獲得控制，上市櫃公司今年的獲利也將穩步回溫，配息題材將不會寂寞。

但投資人在選股的同時，不應只著眼於現金股息發放的高低，而應考量個股股價、產業前景、公司競爭力等條件，因為不具發展優勢的個股，在股價漲高的同時，反而可能遭逢不易填息疑慮。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，在微利時代、股市上衝下洗的不確定環境中，高股息、高殖利率的股票，已成為投資人最愛，其「穩健成長、路遙知馬力」的特性，能為股東帶來豐厚收益、並額外創造推升股價機會。

另外，選擇產業前景佳的公司也很重要，尤其是每年獲利最好能夠穩定成長，即使沒有穩定成長的表現，也要維持在一定水準之上，不可暴起暴落。