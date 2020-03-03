快訊

果斷禁醫事人員出國 陳時中：不得已的宣布

台股股息效應啟動 雙高族群領漲攻堅

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

台股3日強勢反彈，指數收復11,300點關卡；現階段市場聚焦股息效應，聖暉（5536）、聯陽、光寶科等「雙高」族群，因現金股息、股息殖利率齊步耀眼，躍居盤面領漲攻堅指標。

美股大漲逾千點，刺激台股反彈走勢，台股3日開盤拉高，盤中遇5日均線面臨反壓，隨後買盤力道進駐，一舉突破來到最高11,390點，尾盤賣壓出籠，終場指數收在11,327點，上漲157點，成交值1,616億元。

台新投顧副總黃文清表示，隨著股東會旺季即將登場，近期上市櫃公司也相繼公布股息配發狀況，加上近年來高配息趨勢受到青睞，預估今年高股息高殖利率個股，仍將是除權息行情的主要焦點。

根據統計，已公布股利政策的上市櫃個股中，計有13檔個股的現金股息達3元以上、且現金股息殖利率超過3%，電子分布在半導體、網通、電腦週邊等，傳產則集中在百貨、電機、鋼鐵等次產業。

觀察現金股息，以聖暉15元最高，統一超9元、是方8元，緊追其後；另外，美律、豐祥-KY、中華電、全國電等，現金股息都超過4元。

至於現金股息殖利率，則以聖暉的8.1居冠，聯陽7.3%、光寶科7.3%，名列二、三；其他包括德律、全國電、豐興、美律等，現金股息殖利率都在5%以上。

黃文清指出，近年來部分上市櫃公司由於過度膨脹股本，使得投資人已經開始不偏愛高配發股票股利的個股，加上銀行利率持續偏低，具備有「定存概念」的個股，投資人反而比較喜愛。

同時，未來一旦新冠疫情獲得控制，上市櫃公司今年的獲利也將穩步回溫，配息題材將不會寂寞。

但投資人在選股的同時，不應只著眼於現金股息發放的高低，而應考量個股股價、產業前景、公司競爭力等條件，因為不具發展優勢的個股，在股價漲高的同時，反而可能遭逢不易填息疑慮。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，在微利時代、股市上衝下洗的不確定環境中，高股息、高殖利率的股票，已成為投資人最愛，其「穩健成長、路遙知馬力」的特性，能為股東帶來豐厚收益、並額外創造推升股價機會。

另外，選擇產業前景佳的公司也很重要，尤其是每年獲利最好能夠穩定成長，即使沒有穩定成長的表現，也要維持在一定水準之上，不可暴起暴落。

高股息 高殖利率 個股

延伸閱讀

股匯脫鉤…台幣連4升 挑戰30元大關

外資六天賣千億 台股淪為提款機

法人鍾愛股 吸睛

多頭寄望軋空反攻 17檔融券回補概念股出列

相關新聞

外資第一槍 花旗降台股目標至12,000點

台股今（3）日強彈，但疫情警報還沒解除，花旗發布台股策略報告，預期科技股獲利和台灣基本面受到疫情衝擊，表現將低於原有預測...

基本面有待觀察 台股大漲後法人建議謹慎操作

台股今（3）日早盤受到美股大漲激勵，加上新台幣持續維持升值走勢，早盤出現開高後，隨即震盪走高，盤中大漲逾200點，不過，...

又爆漲！這檔ETF漲近一根停板 比台股還飆

美股狂飆，台股掛牌ETF跟踩油門！統計今（3）天漲幅十大ETF，普遍翻漲3%以上，群益NBI生技（00678）挾題材利多...

劉揚偉：鴻海EV新品2021年上市 毛利率拚10%目標不變

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（3）日在電話法說會上提到，鴻海積極布局EV（電動車）產業應用，目前EV的布局都相當順利，...

台股大漲 權證市場加溫

台股今（3）日在美股大漲帶動，以高盤開出，雖指數受制於上檔5日線反壓，但在權王台積電（2330）走勢穩健下，終場指數大漲...

台股收復11,300點收漲157.26點 三大法人賣超147.76億

台股今（3）日開高走高，難美股大漲激勵下止跌反彈，股王大立光（3008）領軍蘋概股走揚，一度衝達11,390.24點，終...

首季謹慎看待 勤誠：全年業績可續揚

台灣伺服器機殼廠勤誠 （8210），原先預期首季業績可望較去（2019）年同期成長，新冠肺炎疫情干擾全球伺服器供應鏈，在業者復工時程遞延，以及需求降溫影響下，現在轉為謹慎看待，不過，全年仍將持續擴大市占率，業績仍可續揚。

PMOLED雙雄新品放量／智晶奔漲停 錸寶開紅

被動式有機發光二極體（PMOLED）廠智晶（5245）近年由於穿戴裝置邁入高原期，營運缺乏亮點，不過，近期發表OLED面板整合觸控解決方案，加上高穿透率透明及曲面顯示器新品即將放量，引來市場關注，推升近期股價上秀，今（3）日在櫃買指數翻紅激勵下，買氣續旺，盤中直奔35.3元亮燈漲停。錸寶（8104）也受到激勵，同步開紅。

13檔高殖利率股 法人搶抱

台股昨（2）日回測年線有撐，今（3）日隨著美股大舉反彈，不過，在新冠肺炎疫情警報尚未解除前，台股後續上漲仍有壓力。法人表示，現階段選股可緊扣高殖利率題材，如台虹（8039）、文曄、神基、敦陽科等13檔，現金殖利率高於4%，且近期獲得法人青睞，可望成為盤勢震盪之際的避風港。

市場預期第二季DRAM價格續漲 記憶體族群齊揚

市場持續高度關注全球電子產業供應鏈受疫情影響及恢復情況，近日市場傳出，由於下游擔心韓國疫情未來可能影響記憶體供貨，近日下游回補庫存有轉趨積極的情況，DRAM價格傳出上漲消息，市場預期第二季DRAM價格仍將持續看漲，記憶體相關族群股價今（3）日表現強勢。

台股大漲157點收11,327點 5日均線得而復失

美股四大指數迎來強勁反彈，帶動今（3）日台股開盤隨即大漲百點，盤中在權值股領軍下，指數一度來到11,390點，不過市場風...

日系外資下修玉晶光EPS預估 重申買進目標價668元

日系外資看好玉晶光（3406）長期結構成長趨勢不變，預估除將是蘋果下半年新iPhone飛時測距鏡頭（ToF）供應商，也將...

熱門新聞

13檔高殖利率股 法人搶抱

又爆漲！這檔ETF漲近一根停板 比台股還飆

鴻海傳獲急單 法說前不畏外資連三賣股價重回80元之上

外資有望伺機加碼台股 後續觀察全球央行政策

鴻海電話法說會前夕…股價跌破80元

SE2在鄭州最後測試 里昂喊買大立光、鴻海

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。