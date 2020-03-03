合世、熱映、瑞基股票 3月4日起預收款券

櫃買中心表示，合世（1781）股票自3月4日起預收款券，並每20分鐘撮合一次；熱映、瑞基股票則是自4日起預收款券，並每五分鐘撮合一次。

合世生醫最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自3月4日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣合世生醫有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

熱映光電、瑞基海洋因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自3月4日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣熱映光電有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

各證券商於投資人每日委託買賣瑞基海洋有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。