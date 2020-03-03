快訊

新冠肺炎疫情衝擊東奧 是否延期日官員這麼回

疫情衝擊 本土美妝店美華泰6月30日將關閉全台15家店

合世、熱映、瑞基股票 3月4日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，合世（1781）股票自3月4日起預收款券，並每20分鐘撮合一次；熱映、瑞基股票則是自4日起預收款券，並每五分鐘撮合一次。

合世生醫最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自3月4日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

證券商於投資人每日委託買賣合世生醫有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

熱映光電、瑞基海洋因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自3月4日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣熱映光電有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

各證券商於投資人每日委託買賣瑞基海洋有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 證券商

延伸閱讀

逐筆交易上路 電子化下單須保留書面紀錄2個月

陸新證券法上路 推IPO註冊制

國際債券發行額 衝高

防疫 櫃買中心3月講座延期

相關新聞

抗癌新藥獲美孤兒藥認證 順藥亮燈

順藥（6535）宣布旗下自行研發的標靶融合蛋白抗癌新藥LT2003取得美國食品藥物管理局（US FDA）授予胰臟癌孤兒藥資格認定（orphan drug designation），今天股價啟動慶祝行情，直接攻上漲停亮燈鎖住來到33.15元。

三商家購有機超市 展店

三商家購（2945）旗下有機超市「心樸市集」再添一家，新店小碧潭店今（3）日試營運，供應原有的有機、生鮮、履歷蔬果等，並導入全新飲品吧「點柒」及三商家購代理優格霜淇淋「Yolé」，並預計在今年6月於大直再開一家心樸市集，挹注今年上半年業績。

豆府去年EPS 6.66元 新高

餐飲連鎖業豆府（2752）昨（2）日公告2019年財報，去年稅後純益約1.3億元，年增12.99%，每股稅後純益 ( EPS ) 6.66元，獲利續創新高。董事會決議每股擬配發現金股利5.2元及股票股利0.3元，盈餘配發率逾89%，概算現金殖利率約4.77%。

太景 申請流感藥臨床

新藥公司太景-KY(4157)昨(2)日公告，研發中的流感抗病毒新藥TG-1000已向中國大陸藥品監督管理局(NMPA)遞交臨床試驗許可申請(IND)， 最快今年中可啟動第一期臨床試驗；太景也計畫在第2季向美國FDA遞交臨床試驗申請，布局流感新藥的全球市場。

順藥抗癌藥 傳捷報

順天醫藥生技（6535）昨(2)日宣布，自行研發的標靶融合蛋白抗癌新藥LT2003，已獲得美國食品藥物管理局(FDA)胰臟癌孤兒藥資格認定，有機會享有美國孤兒藥的各種優惠，包括臨床試驗輔導、查驗登記加速審查、自由定價、以及上市後七年獨賣期等。

亞泰 將配現金3.3元

影像感測模組大廠亞泰（4974） 昨（2）日召開董事會，決議去年度盈餘擬配發現金股利3.3元，配發率66.8%，依昨天收盤價53.8元估算，現金殖利率6.1%。公司預計6月12日召開股東常會。

公準精密 今年EPS衝3元

公準精密（3178）繼面板設備後，進軍半導體、航太市場有成，加上產能全數在台灣，客戶端亦未反應受新冠肺炎影響訂單。法人預估，公準精密今年每股純益可望挑戰3元，站上歷史次高。公準精密昨（2）日股價逆勢抗跌，上漲0.1元，收37.65元。

群聯發重訊 槓外資報告

快閃記憶體控制晶片大廠群聯（8299）昨（2）日因美銀對該公司降評並下修目標價澄清指出，美銀分析師過去多次預估獲利與公司實際成果有極大落差，最近的報告也是低估，希望投資人不要被誤導。

系統電董事 張日炎辭任

系統電（5309）昨（2）日公告，自然人董事張日炎辭任，即日起生效。

磐儀進擊 砸4.7億擴產

美中貿易戰尚未結束，加上今年又遭逢新冠肺炎疫情肆虐，工業電腦族群積極在台擴產，磐儀（3594）最近宣布將在新北市中和砸下4.7億元購入廠房，廣積、廣錠、融程電與研華等近期也在台擴產能。

新普 2月營收減二成

電池模組廠新普（6121）昨（2）日公布2月營收，儘管新冠肺炎肆虐，影響中國大陸各地工廠出貨狀況，新普全力趕工下，2月營收38.2億元，月減20%，年減3.4%，優於市場預期。法人看好，隨著中國大陸陸續復工，新普2月營收可望為近期低點，之後將逐步攀升回穩。

信驊去年EPS 24.39元 創新高

伺服器管理晶片廠信驊（5274）昨（2）日公布去年獲利年增逾二成，每股純益24.39元，創新高，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利22元，以昨天收盤價1,005元計算，殖利率約2.18%。

熱門新聞

13檔高殖利率股 法人搶抱

鴻海傳獲急單 法說前不畏外資連三賣股價重回80元之上

外資有望伺機加碼台股 後續觀察全球央行政策

鴻海電話法說會前夕…股價跌破80元

又爆漲！這檔ETF漲近一根停板 比台股還飆

SE2在鄭州最後測試 里昂喊買大立光、鴻海

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。