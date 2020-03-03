永豐金總座：台股高點看12,300點 Fed上半年降息3碼
對於新冠肺炎疫情影響，永豐金控總經理朱士廷今（3）日在法說會上指出，目前並沒有接到客戶需要融資、紓困的案例，逾放也沒有明顯增加。
朱士廷指出，市場預期是否美國聯準會（Fed）有降息可能、美股反彈千點，投資人要慢慢習慣未來波動會增大，今年可以預期金融市場動盪一定會變大，但未來會變如何，還是要觀察。今年最大變數是疫情。
永豐金內部目前下調中國第1季GDP降至4.5%，全年經濟成長下修0.5%至5.3%，台灣方面，由於立法院已經三讀通過600億元防疫紓困特別預算，可望抵消部分衝擊，因此預估全年將由2.52%下調至2.23%。
台股方面，則認為10,500點到11,000點是合理價位，高點上看12,300點。此外，資金面預期美國聯準會（Fed）上半年將會降息3碼，QE提供利多。細部來說，永豐金控預期Fed將在3月18日會議上降息2碼、4月29日再降息1碼，總共上半年降息3碼。
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