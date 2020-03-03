基本面有待觀察 台股大漲後法人建議謹慎操作

台股今（3）日早盤受到美股大漲激勵，加上新台幣持續維持升值走勢，早盤出現開高後，隨即震盪走高，盤中大漲逾200點，不過，在整體量能無法放大下，終場加權指數上漲157點，收11,327點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，昨日新台幣持續維持升值走勢，挑戰30元整數大關，櫃買市場也站穩年線，盤面中漲停檔數高達20檔（其中，上櫃股票占15檔），顯示市場仍持續追逐題材股，加上年線支撐強，今日指數開高隨即越過昨天的高點，技術指標中KD指標雖未黃金交叉，但開口收斂，RSI指標脫離超賣區，因此，後續若國際股市可以持續反彈，預期台股跌深反彈格局仍將持續。

不過，也有分析師認為，OECD大幅調降今年全球經濟成長率預測，由去年11月的2.9%降至2.4%，為2009年金融危機以來最弱的，理由是新冠肺炎疫情迅速擴散重創了需求與供給，若疫情惡化，今年全球成長率將比先前的預估值減少一半，全球成長率可能跌低至1.5%。

另外，觀察台灣2月製造業採購經理人指數（PMI）較1月攀升1.4個百分點至52.7%，雖然持續維持擴張，對比全球相對強勢，但其中PMI五項組成指標的供應商交貨時間指數創2012年7月創編以來最大攀升幅度，是PMI擴張速度加快的主因之一，交貨時間的拉長對於整體營收成長也是不利，因此，近期基本面仍是不明，短線反彈仍需減碼。

國內大型券商也指出，儘管中國股市已漸不受疫情左右，但世界其它地區卻延燒開來，影響到全球金融市場，尤其美股亦出現暴跌暴漲現象。台股無法置身事外，因充滿不確定性，操作可先汰弱，重新尋找潛力個股逢低布局。